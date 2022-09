La start-up belge Idevax met au point une seringue plus efficace pour vacciner

La seringue facilite l'injection du vaccin en intradermique (injection peu profonde ou superficielle dans le derme) au lieu de la méthode classique de l'injection intramusculaire. De plus, cela serait plus facile d'utilisation et presque indolore. La dose qui serait administrée par voie intradermique est en effet cinq à dix fois inférieure à celle nécessaire pour une vaccination intramusculaire. Cela est dû au fait que le vaccin entre, via la peau, en contact direct avec les cellules immunitaires. Cependant, il est encore très difficile d'administrer un vaccin de manière précise et indolore sous la peau à l'heure actuelle.

Idevax a trouvé une solution à ce problème. Une seringue classique est d'abord utilisée pour aspirer la dose de vaccin puis la seringue est branchée sur un Vax-ID. Le Vax-ID est un petit embout en plastique rond dans lequel se trouve une micro-aiguille. Cet embout est alors appuyé sur l'avant-bras où la forme ronde et la pression soulèvent légèrement la peau vers le haut. Une fois que l'on appuie sur la seringue, la micro-aiguille prend alors suffisamment de vitesse pour pénétrer sous la peau.

L'entreprise estime que le lancement sur le marché pourra être effectif dans une dizaine de mois. "Mais les gouvernements flamand et américain examinent comment nous pouvons aller plus vite", ajoute Vanessa Vankerckhove, une fondatrice de la start-up. "Grâce à des procédures d'urgence spéciales, comme vous l'avez vu avec le vaccin contre le covid, nous pourrions être déployés encore plus tôt."