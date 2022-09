Covid : "Pour être protégé face à la vague qui arrive, c’est maintenant qu’il faut se vacciner", alerte le ministre Vandenbroucke

La crise énergétique met les hôpitaux en grande difficulté: "On court droit vers la faillite en 2023"

Les institutions de soins courent droit vers la faillite à cause de l'augmentation des prix de l'énergie, a présagé lundi Santhea, l'association professionnelle et patronale d'institutions de soins wallonnes et bruxelloises.