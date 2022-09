Mobilisez-vous pour Think Pink en soutien à la lutte contre le cancer du sein

Aujourd’hui encore, 1 femme belge sur 8 est touchée par un cancer du sein. Et la maladie n’épargne malheureusement pas les hommes, même si les cas sont moins nombreux. En effet, 1 personne sur 100 touchée par un cancer du sein est un homme. Think Pink, l’organisation nationale de lutte contre le cancer du sein, s’investit chaque jour pour apporter un soutien aux personnes touchées par ce cancer pendant et après leur traitement.

Vous souhaitez soutenir Think Pink à l'occasion du mois d'Octobre Rose, mois de sensibilisation au cancer du sein ? Voici quelques idées pour sensibiliser votre entourage à la lutte contre le cancer du sein et pour soutenir la recherche scientifique et les projets d'aide aux personnes touchées par la maladie.

Soutenez la campagne des rubans roses

Commandez dès aujourd’hui et gratuitement votre boîte de rubans roses qui vous sera envoyée par la poste. Chaque ruban est ensuite à vendre au prix de 2 euros. Placez cette boîte dans votre magasin, au sein de votre entreprise, ou vendez tout simplement les rubans auprès de vos proches.

Vous souhaitez porter fièrement le ruban rose afin de montrer votre soutien aux personnes touchées par un cancer du sein et ainsi sensibiliser vos proches ? Achetez votre ruban rose dans différents points de vente en Belgique. On compte sur vous !

Plus d'infos sur www.think-pink.be.

Courez ou marchez à la Race for the Cure®

La Race for the Cure® est le plus grand événement sportif européen en soutien à la lutte contre le cancer du sein. Rejoignez une Race for the Cure® nationale ou locale, seul(e) ou en équipe et courez ou marchez aux couleurs de Think Pink. Plusieurs distances sont proposées en fonction du lieu de la marche ou de la course. Les personnes touchées par un cancer du sein portent un t-shirt rose. L'entourage et les sympathisants reçoivent quant à eux, un t-shirt blanc. Deux couleurs qui véhiculent ensemble l'unité, la générosité et la solidarité.

02/10 : Bruxelles (Stade Roi Baudouin) - La Louvière

09/10 : Binche - Dour - Frasnes-lez-Anvaing

16/10 : Gesves - Rixensart - Libramont – Florenville

23/10 : Molenbeek

30/10 : Bastogne – Erquelinnes

Si les dates proposées ne vous conviennent pas, vous avez également la possibilité d’organiser votre propre Race for the Cure® et de convier votre entourage à y participer. Vous décidez ainsi de la date et du parcours de votre marche ou de votre course.

Le prix de l'inscription est de 15 €, t-shirt compris.

Informations et inscriptions : www.raceforthecure.eu/fr/Participate/

Créez votre propre action

Vous êtes un particulier, un commerçant, une entreprise ? Vous travaillez au sein d'une école ? Vous faites partie d'un club de sport ou d'un mouvement de jeunesse ? Soutenez Think Pink en mettant en place une action et sensibilisez ainsi votre entourage à la lutte contre le cancer du sein. Toute idée est la bienvenue et les possibilités sont infinies !

Que diriez-vous d’organiser un événement sportif, une soirée, un afterwork ou un concert ? De vendre des gâteaux ou des cup cakes ? D’organiser une marche parrainée avec des jeunes ou encore, en tant que commerçant, de mettre en avant certains de vos produits et de reverser un pourcentage de vos ventes ? Grâce à vos idées et aux dons récoltés, Think Pink pourra ainsi continuer à faire vivre ses projets d’aide et de soutien aux personnes touchées par un cancer du sein.

En manque d'inspiration ? https://www.think-pink.be/fr/Actualit%C3%A9/Article/Id/2686/Cr%C3%A9ez-votre-propre-action-au-profit-de-la-lutte-contre-le-cancer-du-sein

Pour créer votre propre action : https://www.think-pink.be/fr/Actualit%C3%A9/Article/Id/2686/Cr%C3%A9ez-votre-propre-action-au-profit-de-la-lutte-contre-le-cancer-du-sein

Retrouvez toute l'actualité de Think Pink sur nos réseaux sociaux ou sur www.think-pink.be.

Facebook : ThinkPinkBelgique

Instagram : ThinkPInkBelgium