Attention à la jungle des pédicures spécialisées : "Les fausses formations poussent comme des champignons"

Mobilisez-vous pour Think Pink en soutien à la lutte contre le cancer du sein

Aujourd’hui encore, 1 femme belge sur 8 est touchée par un cancer du sein. Et la maladie n’épargne malheureusement pas les hommes, même si les cas sont moins nombreux. En effet, 1 personne sur 100 touchée par un cancer du sein est un homme. Think Pink, l’organisation nationale de lutte contre le cancer du sein, s’investit chaque jour pour apporter un soutien aux personnes touchées par ce cancer pendant et après leur traitement.