Covid: le nouveau variant à l'origine d'autres symptômes ?

Suite à la hausse des différents indicateurs de l'épidémie de coronavirus en Belgique, Yves Coppieters a partagé, sur Twitter, de nouvelles informations au sujet du nouveau variant, le B.Q.1.1. Il a affirmé qu'il pourrait entraîner d'autres symptômes comme des diarrhées, des vomissements ou autres maux de ventre.

"Intéressant de voir les chaines de modification de la structure du virus. Le nouveau variant BQ.1.1 (famille Omicron) entraîne d'autres symptômes (les "classiques" et diarrhées, vomissements, maux de ventre) qu'il faut appréhender pour les personnes plus à risque", a-t-il écrit sur Twitter.

D'autres scientifiques, interrogés par le Parisien, se sont montrés toutefois plus prudents. Selon ces derniers, tout partirait d'un article publié le 5 octobre dernier par le site thaïlandais "Thaïland Medical News, qui a été très partagé sur les réseaux sociaux. L'article a conclu que le nouveau variant entraînait effectivement des vomissements, diarrhées ou autres maux de ventres. Mais ce site est connu pour ses nombreuses spéculations et ses affirmations parfois non prouvées.

Yannick Simonin, un virologue français, a ainsi mis en garde: "Il faut être très prudent et rien ne permet d’affirmer un switch des symptômes. J’ai passé mon temps à dire qu’on n’avait pas assez de données pour l’affirmer", a-t-il confié à nos confrères.