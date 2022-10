Accueil Actu Santé Gastro, angine, rhume: pourquoi tout le monde est malade actuellement Les médecins généralistes rapportent une forte circulation des maladies et virus hivernaux. Ludovic Jimenez Journaliste service Belgique - Société



©Shutterstock

Gastro, angine, rhume, les virus de l'hiver sont de retour et de nombreux Belges sont touchés. " Actuellement, on a l'impression que tout le monde est malade", confie Christophe Barbut, médecin généraliste et président du collège de médecine générale (CMG). "Les virus hivernaux sont très présents, ce qui...