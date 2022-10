La ménopause : un moment de vie encore trop tabou

Source de fragilité, de crainte, la période de la ménopause pour les femmes est un vrai chamboulement qui se vit dans le silence. Cela concerne près de deux millions de femmes en Belgique qui sont globalement mal informées sur ce chamboulement physiologique comme psychologique et qui le vivent bien trop souvent comme la fin de leur vie de femme. Or, cela n’est pas une fatalité ! C’est le tabou qui entoure la ménopause qui rend ce changement si cruel.

C’est ce qu’a pu constater Always Discreet qui a lancé une campagne sur ce sujet autour d’une punchline positive : "La ménopause suit son chemin et moi le mien". L’enquête menée en Belgique montre l’étendue du malaise : Pour sept femmes sur dix (69 %), la ménopause, quand elle est évoquée, l’est trop souvent de manière négative. Une femme ménopausée sur cinq (21 %) ne veut d’ailleurs pas qu’on sache qu’elle a passé ce cap et une femme sur dix en a même honte. Un tiers des femmes associent ce sentiment de honte à la vieillesse. L’enquête révèle aussi qu’une femme sur cinq se sent isolée dans son expérience de la ménopause et une sur trois en parle avec son partenaire alors que la vie amoureuse est particulièrement affectée par la ménopause : un tiers des femmes ménopausées interrogées (32 %) a connu une baisse de libido, près d’une sur cinq (22 %) se sent plus irritable dans le contexte familial et une sur six (15 %) se sent moins désirable…

" Le but de notre campagne aujourd'hui est essentiellement de mettre ce sujet sur la table et de briser le tabou qui l'entoure, afin de faire avancer les choses ! En ligne avec la mission de la marque, nous voulons prévenir ces femmes, les rassurer, les soutenir dans ce cap qu'elles vont toutes devoir traverser et leur redonner confiance en elles. C'est dans ce sens que va la campagne qui se développe autour de trois axes : parler, éduquer et agir autour de la ménopause qui survient en moyenne autour de 51-52 ans ", explique Charlotte D'Elloy, directrice marketing d'Always France et Benelux.

Cindy Dunon, infirmière conseillère en ménopause atteste de cette réalité sur le terrain : "80 % des femmes ont des symptômes légers à modérés", explique-t-elle. "Mais en moyenne seules 30 % d'entre elles se tournent vers un spécialiste pour soulager ces symptômes." Bouffées de chaleur (72 %), sueurs nocturnes (59 %), fatigue, insomnie, prise de poids, baisse de libido sont des symptômes qui atteignent souvent le moral et la confiance en soi des femmes.