Accueil Actu Santé Les avantages insoupçonnés des sextoys: ils sont tout "bénéf" aussi pour la santé ! Une récente étude américaine a mis en avant leurs multiples avantages pour la santé féminine. E.W. ©Shutterstock

Une étude menée par l’Association américaine d’éducation et de recherche urologique a passé en revue la littérature scientifique consacrée aux avantages de l’utilisation des vibrateurs et autres sextoys pour la santé des femmes. Et ce n’est pas très...