Comment chouchouter son microbiote et mieux digérer ses aliments Le microbiote intestinal est un vrai bouclier contre les agents pathogènes et booste notre immunité. Alors boostons cette flore intérieure.

Le microbiote, anciennement appelé flore intestinale, est l’ensemble des micro-organismes présents dans l’intestin. Il s’agit principalement de bactéries. Et on parle d’une vraie faune pour une flore puisqu’on en compte quelque 100 000 milliards, vivant en équilibre. Et parfois en déséquilibre aussi lorsque des agents pathogènes s’introduisent...