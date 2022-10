Des citoyens manifestent pour interpeller l'UE sur sa politique en matière de pesticides

Les manifestants ont brandi une mèche de leurs propres cheveux comme témoin de leur exposition aux pesticides. En effet, selon un rapport publié la semaine dernière par Good Food Good Farming, des résidus de pesticides sont plus susceptibles d'être détectés dans les cheveux des travailleurs du secteur agricole.

Cette manifestation a lieu au moment où l'UE met à jour son règlement sur l'utilisation des pesticides. Jugée insuffisante par les militants, la proposition de la Commission ne contient que des améliorations mineures en matière de diminution de ces substances nocives pour la santé. Celles-ci sont également responsables de la perte de biodiversité, rappelle le collectif citoyen.

"Aujourd'hui plus que jamais, nous devons faire entendre les revendications des citoyens. Nous appelons à un revirement immédiat des politiques européennes pour soutenir les producteurs alimentaires dans leur transition vers des pratiques plus durables et pour protéger les sols, l'eau, les semences, les animaux et les aliments que nous consommons", conclut Marta Messa, secrétaire générale de l'organisation Slow Food. Celle-ci œuvre pour le maintien des traditions et cultures alimentaires locales et participe à la campagne Good Food Good Farming.