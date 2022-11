Souvent débordés, les parents d'enfants autistes sont peu accompagnés: "Il y a de graves lacunes en matière de guidance parentale"

Mincir tonique : comment perdre 2 kilos en 2 semaines

Restriction calorique et tonicité vont de pair ! En mangeant moins, on maigrit et, surtout, on retrouve une belle énergie. C’est la science qui le dit ! Voici les conseils du Dr Frédéric Saldmann pour perdre les kilos superflus et gagner en vitalité.