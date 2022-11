Accueil Actu Santé Acouphènes, troubles de l’équilibre : Ce n’est pas irrémédiable ! Les acouphènes et les troubles de l’équilibre sont les symptômes épuisants d’une atteinte de l’oreille. Différentes thérapies cherchent à les faire disparaître ou à les atténuer suffisamment pour que l’on puisse les oublier. Jasmine Saunier ©Shutterstock

Avant la pandémie, l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) estimait la prévalence des acouphènes à 10 % de la population. Mais ce chiffre pourrait bien avoir évolué avec la Covid. En avril dernier, l’Organisation mondiale de la santé a établi un lien entre la vaccination et les acouphènes, même si les mécanismes en jeu restent très mal connus. Moins d’un an auparavant, une étude, parue dans la revue scientifique Journal Of Clinical Medicine, évaluait...