DEXCOM : Un système intelligent de mesure continue du glucose (MCG)

« Des alertes vous indiquent quand vous êtes en hyperglycémie ou en hypoglycémie, de jour comme de nuit », nous explique Cathy Van de Moortele, cheffe culinaire, qui utilise elle aussi le système Dexcom depuis quelques années. « La prise de mesure est instantanée grâce à l’application téléchargée sur ma montre connectée, et très fiable au niveau de la mesure ».

Un système qui sécurise Cathy dans la gestion de son diabète et qui rassure aussi ses proches.

« Où que je sois, en Belgique ou à l’étranger, au volant de ma voiture ou lorsque je dors, Dexcom est le système de mesure continue du glucose le plus intelligent que j’ai trouvé sur le marché. En outre, l’application est continuellement mise à jour avec les nouvelles données de glucose transmises par le capteur, sans que vous ayez besoin de scanner manuellement le capteur ».

Dexcom peut aussi avertir l’utilisateur jusqu’à 20 minutes avant que le taux de glucose soit dangereusement bas, de sorte que la personne diabétique peut être proactive pour contrôler son diabète et prendre les mesures requises lorsqu’elle en a besoin.

Des chiffres de glycémie en temps réel

David Van der Vloet (34 ans), diabétique de type 1 depuis l’âge de 13 ans, a franchi la ligne de son premier Iron Man le 13 septembre dernier en tenant sa fille par la main. Une revanche sur la maladie. ©Dexcom

« Je considère le diabète comme la quatrième discipline aux côtés de la natation, de la course à pied et du cyclisme », nous explique le triathlète David Van der Vloet. Le sportif souffre d’un diabète de type 1 depuis l’âge de 13 ans. « Dans les années qui ont suivi, ma glycémie a connu de nombreux pics et creux. Adolescent, je me suis vraiment laissé aller. Je voulais m’amuser comme n’importe quel autre jeune. Mon diabète passait complètement au second plan. Le déclic s’est produit il y a quatre ans, lorsque ma femme est tombée enceinte ».

Durant cette même période, j’ai eu ma première complication oculaire, une rétinopathie débutante (détérioration de la rétine, conséquence d’une mauvaise glycémie, ndlr). À long terme, cela pouvait conduire à la cécité. Cela ne pouvait pas continuer ainsi. Quel genre de père voulais-je être pour ma fille ? J’ai acheté un vélo de course et j’ai commencé à m’entraîner trois fois par semaine ». Depuis cinq ans, pour l’accompagner dans ses performances, David utilise le système Dexcom pour mesurer sa glycémie en temps réel.

« Il existe encore de nombreux mythes sur le diabète, comme celui selon lequel le diabète et le sport de haut niveau seraient incompatibles. Je suis la preuve vivante du contraire. J’ai franchi la ligne d’arrivée de plusieurs Iron Man, en Belgique, en France et aux Pays-Bas. En revanche, il faut se mesurer de manière continue lorsqu’on fait des efforts physiques et Dexcom est l’application parfaite ».

