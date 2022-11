Atchoum ! Les coups de froid nous tombent dessus

Les écarts de température sont de retour et les nez qui piquent et autres petits maux aussi. Comment empêcher qu'ils dégénèrent en vraies pathologies ORL ?

On a tendance à assimiler le froid qui s'installe désormais inexorablement et les "coups de froid", soit une crise d’éternuements, une toux qui s’installe, un petit mal de gorge qui fait un peu mal et cette sensation de corps froid qui nous gagne. "Je n'avais pas d'écharpe, j'ai dû attraper froid", "j'ai marché pied nu chez moi trop longtemps", "je n'étais pas assez couverte pour sortir", ... On pense souvent que c'est l'exposition au froid qui nous conduit tout droit à ces petits maux qui ne sont pas vraiment des pathologies médicales. Pourtant, ce n'est pas tout à fait juste et d'ailleurs, celles et ceux qui ont adopté la technique des douches froides à la Wim Hof pour booster notamment leur immunité n'ont pas systématiquement un rhume en sortant de la salle de bain ! Loin de là...

Moins de lumière, plus d'humidité

Médicalement parlant, "le coup de froid est une sensation frileuse que l’on ressent quand un virus se propage dans notre corps", explique le Dr Nogrette. Car il n'y a pas de lien de cause à effet direct entre températures froides et coups de froid. En fait, les températures en baisse en automne s'installent en même temps que la baisse de la lumière et l'augmentation de l'humidité. "Et qui dit moins de luminosité dit fatigue qui s'installe et donc une immunité plus basse alors que l'humidité tend à faire proliférer les virus", explique le docteur Fanny Decroix. Cela dit, un air trop sec induit par la mise en route des chauffages peut fragiliser également nos muqueuses et nous rendre plus sensibles aux affections qui traînent.

"Notre cerveau réagit toujours comme il y a des milliers d'années et met au ralenti tout le corps quand l'hiver arrive"

Ce à quoi rajoute Julien Masset, docteur en biochimie et spécialiste en phytothérapie chez Ortis : "Notre cerveau réagit toujours comme il y a des milliers d'années quand l'hiver impliquait moins de nourriture et qu'il fallait réduire les dépenses énergétiques et donc une mise au ralenti de tout le corps".

Derrière l'expression "coup de froid", il y a souvent un début d'affection ORL : nez-gorges-oreilles ou simplement une grande fatigue et des frissons dus parfois au stress, à un "coup de mou". Par quoi cela se manifeste : "Des maux de gorge, le nez qui pique ou qui coule, des éternuements, une sensation de démangeaisons à l'arrière de la gorge, du nez. Certaines personnes attentives à leur sensations corporelles peuvent même définir le moment où le virus les a attaqué : ils ont la tête qui tourne, quelques frissons, ...", décrit le docteur.

Et c'est là que l'on peut agir ! Enrayer un rhume permet de ne pas traîner une fatigue et un nez qui coule pendant 5 ou 10 jours avec des complications comme une sinusite ou une bronchite pour les personnes qui y sont plus sensibles.

Que faire ?

Penser à des soins naturels : "se rincer immédiatement et très souvent le nez avec une solution à base d'eau de mer", explique une pharmacienne. On peut aussi avoir recours à l'homéopathie : "des gouttes de L52 dans un peu d'eau et trois granules d'Allium Cepa Composé 5CH dès que l'on y pense ou que cela pique, cela fait des miracles", témoigne Michèle, une convaincue. L'aromathérapie ou la phytothérapie peuvent aussi aider à stopper l'infection virale. Star dans leur genre : le Propex Express des laboratoires belges Ortis utilise l'andrographis : "Cela réduit par deux la durée d'un rhume et c'est très efficace en prévention quand on côtoye des personnes malades", indique Julien Masset. Chez Pranarôm, on propose des capsules Nez-Gorge à l'huile essentielle d'origan qui assurent le maintien d'une bonne santé respiratoire. Mais aussi une nouveauté qui agit comme un bouclier : le Spray Protect. Dans ce flacon, une poudre qui crée une couche de gel ultra-fine au contact de la muqueuse nasale. Cela protège de tout virus et bactérie pendant 4h ! A pulvériser après s'être mouché le nez.

"L'andrographis, une plante qui réduit par deux la durée d'un rhume et c'est très efficace en prévention quand on côtoye des personnes malades"

Sachez aussi que les virus de l'hiver sont plus contagieux, donc on n'oubliera pas de se laver les mains souvent, d'utiliser des mouchoirs à usage unique et de porter un masque si la situation le demande afin de ne pas contaminer les personnes autour de soi. Cela va moins de soi et c'est assez râlant au vu des prix de l'énergie mais il faut aussi impérativement aérer son intérieur, un des lieux les plus pollués qu'il soit.