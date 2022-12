Ce truc insolite qu’on devrait tous faire pour améliorer notre santé

Mais en quoi ? Une fois que l’on a appris à marcher, cela devient inconscient, on n’y pense plus. En avançant à l’envers, on éteint le pilotage automatique et l’on commence à défier notre cerveau et notre corps. Cela demande plus d’efforts et d’attention pour coordonner l’ensemble des systèmes complexes qui entrent en jeu dans la marche.

En marchant à reculons, on accroît le niveau de défi, "ce qui s'accompagne d'avantages accrus pour la santé", indique le spécialiste. Cette façon de se déplacer peut améliorer la démarche vers l'avant et l'équilibre pour les adultes en bonne santé et ceux souffrant d'arthrose du genou. En outre, "marcher à reculons nous amène à faire des pas plus courts et plus fréquents, ce qui améliore l'endurance musculaire des muscles des jambes tout en réduisant la charge sur nos articulations", souligne Jack Mc Namara.

Enfin, marcher à reculons est beaucoup plus efficace en matière de dépense énergétique : près de 40 % supérieure à celle de la marche à la même vitesse vers l’avant. Mais mieux vaut commencer à s’entraîner dans un espace libre d’obstacles…