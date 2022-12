Comment entretenir son capital cérébral

"Sourire et rire est mon conseil préféré, affirme Sabina Brennan, neuroscientifique et psychologue. C'est gratuit et cela stimule la croissance des cellules cérébrales, renforce la fonction immunitaire, abaisse la pression artérielle et libère des...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous