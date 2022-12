La consultation chez le médecin généraliste passera à 30 euros dès le 1er janvier

Les honoraires seront indexés le plus linéairement possible à 7,11% dont 2% étaient déjà appliqués l'an dernier. L'actuariat de l'Inami a pour cela effectué des calculs pour appliquer la même adaptation à chaque spécialité. Un accord supplémentaire a été conclu pour revaloriser les honoraires de consultation les plus bas dès le Nouvel an. Cela concerne les médecins généralistes mais aussi une série de spécialistes.