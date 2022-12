La Belgique au sommet de l’Europe des soins pédiatriques: "Tout est fait pour que l'enfant ne se sente pas à l'hôpital"

Intelligence artificielle, espace de radiologie et d’imagerie médicale innovant : l’Huderf se dote d’un équipement révolutionnaire.

Des tablettes tactiles pour inviter les enfants à participer à des jeux ludiques et une décoration articulée autour de la conquête spatiale ornent la salle d’attente. Quelques pas plus loin, une première salle de soins abrite une IRM de simulation en conditions réelles dans le but de rassurer les petits...