"Donner à votre chien des morceaux du repas de fête peut sembler innocent, mais ça ne l'est pas toujours", explique Ellen Michiels, vétérinaire chez Royal Canin : "Il est ici question de vomissements, de diarrhées, mais aussi d'insuffisance rénale aiguë ou encore de paralysie. Nombre de gens ignorent que des ingrédients tout à fait normaux pour nous comme le chocolat, le fromage, certains fruits, les avocats, les snacks frits et le fromage peuvent être nuisibles pour un chien", poursuit-elle.

Le chocolat arrive en tête des ingrédients les plus dangereux pour les chiens : douleurs d’estomac, problèmes cardiaques, crises d’épilepsie et même la mort attendent les malheureux qui y goûtent… Mais de nombreux autres aliments destinés aux humains peuvent également causer des problèmes. C’est le cas du fromage qui peut provoquer des vomissements, des diarrhées et des maux d’estomac.

Les raisins secs sont aussi à éviter, car ils peuvent entraîner chez le chien une insuffisance rénale aiguë. Quant à l’ail et aux oignons cuits ou crus, ils peuvent sérieusement endommager les globules rouges, ce qui peut mener à une anémie. Les fruits à coque sont à fuir également, car ils présentent un risque d’étouffement. Ils contiennent en outre quantité de graisses, ce qui peut provoquer de graves troubles gastriques chez les animaux de compagnie. Les noix de macadamia en particulier sont très dangereuses pour les chiens, pouvant causer une paralysie, des vomissements, une léthargie et des tremblements.

Autre aliment à éviter : les avocats. La peau et le noyau de l’avocat contiennent en effet une substance appelée persine qui provoque vomissements et diarrhées.

Les produits laitiers sont également déconseillés. Avec l’âge, les chiens deviennent plus ou moins intolérants au lactose du fait qu’ils ne disposent pas des enzymes nécessaires pour digérer les produits laitiers. Chez certains animaux, la consommation de lait, de crème, de yaourt ou de fromage peut par conséquent entraîner des vomissements, des diarrhées et des maux d’estomac. Si vous souhaitez chouchouter votre chien pendant les vacances de Noël, mieux vaut donc lui offrir une balade en forêt ou une séance de jeu.