Tous les vrais bienfaits d’une cure de Vitamine D

Qui doit se supplémenter et quand ?

On doit prendre de la vitamine D si et seulement si les réserves sont insuffisantes d’après la prise de sang, ou si les conditions d’une carence en vitamine D sont présentes :

Pendant l'hiver, à cause de la diminution de l'ensoleillement : "Au moins la moitié de la population française manque de vitamine D", car nous la synthétisons dans la peau sous l'effet des UVB, et 80 % de nos apports découlent de ce processus ;

Pour les personnes les plus âgées, qui la synthétisent moins, d'autant plus qu'elles vivent plus à l'intérieur ;

Pour les personnes en surpoids : la vitamine D se fixant dans les graisses n'est plus biodisponible ;

Pour les personnes à la peau foncée, car les capacités de synthèse sous l'effet des UVB sont diminuées ;

Quand on souffre d'ostéoporose, d'insuffisance rénale chronique, de malabsorption intestinale ou si l'on chute souvent.

Le stock est mesuré sur le taux de 25-hydroxyvitamine D (25OHD) - son métabolite dans le corps. Pour une personne a priori en bonne santé, il ne doit pas être inférieur à 20 ng/ml. 30 ng/ml au moins est la valeur à atteindre en cas de maladie. Ce dosage (11 € env.) n'est remboursé que dans certains cas. "Cela dit, une absence de dosage ne dispense pas d'une supplémentation lorsqu'elle paraît indiquée."

Comment la prendre ?

Les effets d'une supplémentation sont donc avérés s'il y a insuffisance et quand la vitamine D est prise à bon escient ; autrement dit, par des personnes qui en ont besoin… "Ils sont plus notables encore si les apports sont quotidiens, et non comme il était autrefois conseillé : en prenant une ampoule fortement dosée à l'entrée de l'hiver et au début du printemps", signale le Pr Annweiler. On s'est rendu compte en effet que la concentration en vitamine D après une très forte dose, prise en une fois, est divisée par deux tous les quinze jours : il ne reste donc plus grand-chose de l'ampoule assez rapidement alors que les concentrations en vitamine D doivent être stables pour qu'elle puisse agir comme il convient. On peut choisir d'avaler une ampoule moins dosée (50 000 UI) tous les mois pour de moindres variations ou, mieux, quelques gouttes chaque jour, en fonction de son objectif, 20 ou 30 ng/ml.