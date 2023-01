Plus de 1.500 Belges attendent un don d'organe

"Le temps d'attente pour une transplantation rénale dans notre pays varie en moyenne entre deux ans et demi et trois ans", précise Luc Colenbie, coordinateur des transplantations à l'UZ Gent. En date du 1er janvier, 1.152 personnes attendaient une greffe de rein. Le temps d'attente pour une transplantation cardiaque en Belgique est quant à lui d'un an. en moyenne. "En date du 1er janvier, 75 personnes étaient inscrites sur la liste d'attente, soit le nombre le plus bas depuis 10 ans", détaille M. Colenbie. Selon lui, cela est notamment dû à l'amélioration de l'efficacité des médicaments prescrits en cas d'insuffisance cardiaque et par le fait que les patients peuvent compter sur un cœur artificiel en attendant la greffe. La législation belge considère par défaut chaque citoyen comme un donneur potentiel, à moins qu'il s'y oppose. En 2022, 8.770 personnes ont fait la démarche dans ce sens. À l'inverse, 26.339 ont explicitement indiqué vouloir faire don de leurs organes.