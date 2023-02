"Mes enfants sont tout mon monde, je les adore tellement": une maman de deux enfants est atteinte d'un cancer incurable et lance un appel à l'aide

Elle s'est confiée au Mirror: "Mes enfants sont tout mon monde, je les adore tellement... Chaque fois que je vois leur visage heureux, ils me font me sentir tellement aimée et je réalise pourquoi je dois me battre aussi fort que possible et rester déterminée".

La jeune femme avait déjà été diagnostiquée d'un cancer du sein il y a un peu plus de deux ans. Elle avait subi une mastectomie. Mais depuis, des métastases ont été trouvées un peu partout dans son corps...

Sur Instagram, la mère appelle aux dons pour suivre un traitement qui n'existe pas au Royaume-Uni.

Elle a déjà pu récolter plus de 30 000 euros sur les 90 000 demandés.