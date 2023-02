Manger moins de viande réduit le risque de cancer

Selon la même étude, le bien-être animal et l’impact sur le climat sont les principales raisons qui expliquent l’engagement alimentaire des végétariens. En revanche, la santé est l’argument qui revient le plus souvent lorsque l’on interroge un omnivore sur les raisons pour lesquelles il pourrait cesser de manger de la viande. Dès lors, demandons à une spécialiste si cet argument est valable et sous quelles conditions.

"On a de toute façon assez de protéines dans l’alimentation générale”

Interrogée à ce sujet, la diététicienne nutritionniste Gisèle Gual nous explique ce qu’il en est : “L’impact du végétarisme sur la santé, c’est une vaste question car tout dépend du type de végétarisme : plus on élimine d’aliments, plus grand est le risque de carences. Si on parle d’enlever uniquement la viande de son alimentation, mais qu’on continue de manger du poisson, des œufs et des produits laitiers, l’impact est positif. On a de toute façon assez de protéines dans l’alimentation générale, si celle-ci est suffisamment variée. Par contre, dans le poisson, il y a des acides gras oméga-3 essentiels et de la vitamine B12 qu’on trouve difficilement ailleurs et c’est un apport important en fer, en vitamine D et en iode. Il est donc recommandé de manger du poisson deux fois par semaine.”

En quoi arrêter de manger de la viande est bon pour la santé alors ? “Un premier impact bénéfique, c’est le fait qu’on élimine beaucoup d’aliments qui contiennent des acides gras saturés provenant principalement de la viande rouge et qui ont un impact négatif sur la santé cardiovasculaire, voire sur le développement de cancers, quand la viande est consommée en excès. Un deuxième impact bénéfique, c’est le fait que les végétariens ont une alimentation plus riche en fruits et légumes, avec tous les bénéfices que cela entraîne puisque les végétaux sont sources d’antioxydants et que les fibres alimentaires ont de potentiels bénéfices pour la digestion, le développement de la flore intestinale et pour limiter le développement de cancers. Enfin, de manière générale, les personnes qui décident d’adopter un régime végétarien sont conscientes de l’impact de l’alimentation sur leur santé et tentent donc d’avoir une alimentation plus saine. Ils vont limiter les aliments ultra-transformés et beaucoup se tourner vers des fruits et légumes de saison. Mais ça n'a rien d'automatique : si un végétarien mange des substituts de viande industriels, il n’est pas certain que ce soit vraiment mieux que de manger de la viande. Pour ce type de substituts de viande, je conseille de toujours bien regarder les étiquetages nutritionnels pour s’assurer qu’il y a suffisamment de protéines, de fer, de vitamines B12 et qu’il n’y a pas trop de sel.”

"Une alimentation omnivore équilibrée sera plus positive qu’une alimentation végétarienne mal pensée”

Cesser de manger de la viande et de la volaille ne représente pas un risque d’avoir des carences en protéines si l’alimentation contient des œufs, des produits laitiers et des protéines d’origine végétale. Mais, pour le poisson, c’est différent. Gisèle Gual nous explique que “dans le poisson, il y a des acides gras oméga-3 essentiels qu’on trouve difficilement ailleurs. Donc si l’on cesse d’en consommer, il est vivement recommandé de consommer des œufs enrichis et des huiles riches en oméga-3, comme l’huile de lin, de colza ou de noix. Selon l’âge et les bilans sanguins éventuels, on peut recourir à un complément, mais ce n’est pas systématiquement nécessaire”. Il faut savoir que les oméga-3 sont indispensables pour le développement et le bon fonctionnement du système nerveux. Soyez attentifs donc.

Aucun risque de carences en protéines en arrêtant de manger de la viande, même pour les enfants. ©Stephanie LEcocq

La diététicienne nutritionniste considère que l’on peut avoir une alimentation saine et équilibrée en étant végétarien comme en mangeant de la viande et du poisson, et préfère rester prudente car “une alimentation omnivore équilibrée sera plus positive qu’une alimentation végétarienne mal pensée. Mais, de manière générale, limiter les produits d’origine animale sous forme de viande rouge est bénéfique.”

Et pour des enfants ou des adolescents ? “À nouveau, si on ne parle que d’enlever la viande et la volaille de l’alimentation, il n’y a pas de problème” explique Gisèle Gual. “Mais si on enlève aussi le poisson, alors il y aura toutes les réserves par rapport aux acides gras oméga-3 et à la vitamine B12. Toutes les dernières études montrent qu’il n’y a aucun impact sur la croissance et aucun risque de carence en protéines si le régime est bien conduit et qu’il y a un suivi médical. En tout cas pour les enfants d’au moins 18 mois, je ne parle pas des nourrissons”.