Ainsi, selon cette étude, vous devriez être au lit à 22h34. Le rythme du sommeil est divisé en quatre cycles de sommeil de 90 minutes chacun. La phase d’endormissement qui ne dure, en principe, pas plus de 20 minutes. Le sommeil léger, c'est ce qui marque le début de la récupération physique et intellectuelle. C'est durant cette phase que l'on est encore très sensible à l’environnement extérieur: une lumière intense ou un bruit suffisent pour se réveiller facilement. S’ensuit le sommeil profond où l'on commence à devenir insensible aux facteurs extérieurs. Enfin, le sommeil paradoxal, la phase où les rêves sont les plus nombreux.

Quatre à six cycles peuvent se succéder en étant entrecoupés par des phases de semi-réveil. C'est là que se joue votre bonne humeur du matin!

Maintenant que l'heure parfaite à laquelle il faut s’endormir est connue, voici le nombre d’heures de sommeil idéal et dont on a besoin: huit heures! L'étude démontre également que pour s'endormir plus facilement, il faut "éteindre les portables et autres appareils à écran au moins 30 minutes avant de s'endormir. En effet, ces derniers créent une fébrilité peu propice à l’endormissement. Les lumières de ces écrans bloquent la production de la mélatonine, cette hormone propice à l’endormissement. Ils perturbent l’horloge biologique et le sommeil".