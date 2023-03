Il se rince le nez et meurt infecté par une “amibe mangeuse de cerveau” : doit-on craindre d’être intoxiqué à l’eau du robinet ?

On la nomme l’amibe “mangeuse de cerveau”. Cet organisme microscopique (nommé “Naegleria fowleri”), qui reste extrêmement rare, aurait provoqué le décès d’un homme en Floride (États-Unis). Celui-ci pourrait avoir été contaminé après s’être lavé le nez avec de l’eau du robinet. C’est en tout cas ce qu’a déclaré le département de la santé de l’État du comté de Charlotte un communiqué du 23 février 2023.

Ce micro-organisme peut en effet être fatal à l’homme s’il pénètre dans le corps humain via le nez, provoquant une infection grave du cerveau appelée méningo-encéphalite amibienne primitive. Cette maladie est mortelle dans 95 % des cas.

”C’est un parasite cellulaire qui se peut se trouver dans l’eau stagnante, les eaux douces et chaudes, les lacs ou les rivières et même dans les piscines mal entretenues, indique le virologue Steven Van Gucht. Quand il rentre dans le corps humain via le nez, il provoque alors une infection grave du cerveau appelée méningo-encéphalite. Au niveau des symptômes, on retrouve des maux de tête, hallucinations et convulsions. Par contre, il faut préciser qu’on ne peut pas être infecté en buvant de l’eau du robinet”.

Une infection rare mais mortelle

Lorsqu’elle circule dans les muqueuses nasales, l’amibe remonte jusqu’au cerveau par le nerf olfactif et “mange” le cerveau en 5 à 10 jours. À l’origine de symptômes, on retrouve des maux de tête, hallucinations et convulsions. En 2008, un garçon de 9 ans est décédé des suites d’une méningite foudroyante après baignade et plongeons dans un bassin alimenté par une source d’eau chaude en Guadeloupe, où la présence de Naeglerie fowleri a été détectée.

"Chez nous, les règles sont vraiment strictes"

Si l’eau potable du robinet est strictement contrôlée chez nous, de multiples intoxications liées à l’eau se sont produites par le passé. Ces intoxications peuvent résulter de la pollution de l’eau, qui peut être d’origine naturelle ou bien provenir d’activités humaines mais peuvent aussi être de nature microbiologique (présence de bactéries, virus ou parasites) ou même chimique.

Au mois d’octobre dernier, la contamination bactérienne de l’eau du robinet a intoxiqué 60 personnes à Hodeige. Si l’eau était de nouveau propre à la consommation quelques jours après, la SWDE (Société wallonne des eaux) avait invité les habitants à faire couler tous leurs robinets pendant au moins 30 minutes avant de la consommer. Un épisode qui aura eu pour conséquence de faire chuter la confiance qu’ont les habitants dans leur réseau de distribution d’eau.

Se rincer le nez uniquement avec de l’eau stérile ou distillée

Pour autant, doit-on craindre une intoxication liée à l’eau du robinet ? “Il n’y a a priori aucune raison de vous inquiéter de l’eau que vous buvez, rassure Steven Van Gucht. Chez nous, il y a des règles vraiment strictes. Par exemple, l’eau ne doit contenir aucune trace de micro-organismes et elle subit plusieurs étapes de purification avant d’arriver chez nous. Elle est également très contrôlée, sa teneur en métaux et autres substances ne doit pas dépasser certains seuils bien précis”.

Et afin d’éviter tout risque de contamination par le nez, les experts recommandent de se rincer uniquement avec de l’eau distillée ou stérile. De plus, l’eau du robinet doit être bouillie pendant au moins une minute et refroidie avant le rinçage des sinus.

Rappelons également que le risque sanitaire lié à la présence d’amibes est” faible, car les cas d’infection sont très rares”. Selon Van Gucht, depuis 50 ans, 310 cas ont été rapportés dans le monde. Toutefois, seulement 11 personnes ont survécu.