Au mois de janvier dernier, le chanteur français annonce être atteint d’un cancer du poumon. Logée dans son organe vital, la tumeur est inopérable. Le chanteur suit alors un protocole composé de rayons X et de séances de chimiothérapie.

Mais un an plus tard, la star fait quelques confidences au sujet de son état dans de santé dans l’émission 7 à 8 diffusée ce dimanche 5 mars. Il révèle ne pas avoir suivi d’immunothérapie post-cancer, un traitement aux résultats significatifs, ce qui a pu favoriser une rechute.

"Si j'avais été en France, je n'aurais peut-être pas ce ganglion. C'est un peu de ma faute."



Patagonie, janvier 2023. #FlorentPagny annonce "des images pas terribles" au scanner. Il doit reprendre son traitement d'immunothérapie, interrompu à son départ de France, il y a 5 mois. pic.twitter.com/iYib2KOz5K — Sept à Huit (@7a8) March 5, 2023

”On a passé des examens il y a très peu de temps, car j’ai eu une énorme quinte de toux, qui m’a rappelé mes débuts, et les images ne sont pas terribles, donc dans trois jours je rentre à Paris pour aller voir ce qui se passe”, a confié Florent Pagny à la journaliste Audrey Crespo-Mara depuis sa résidence en Patagonie.

De nouvelles perspectives de traitements

Considérée comme une des plus grandes avancées en matière de lutte contre le cancer, l’immunothérapie utilise notre système immunitaire pour le rendre plus actif et le soutenir, tout en étant moins agressive que la chimiothérapie. Elle offre donc de nouvelles perspectives de traitements.

L’objectif ? Que nos cellules détectent les cellules cancéreuses et puissent les détruire. On peut notamment relever les grandes avancées de cette thérapie concernant les cancers du poumon et de la peau, alors qu'elle présente également de grands espoirs pour l alutte contre les tumeurs cérébrales.

Pour rappel, le cancer du poumon est la première cause de décès par cancer en Belgique – en 2016, 6 325 personnes en sont décédées – et dans le monde. D’ailleurs, le pronostic de survie du cancer du poumon - dont souffre Florent Pagny - dans les cinq ans est estimé à 20 %.

”L’immunothérapie ne fonctionne pas avec tout le monde”

Face à la maladie, plusieurs traitements peuvent être utilisés, on pense notamment à l’immunothérapie, la chirurgie, la radiothérapie ou encore les thérapeutiques ciblées.

“À l’heure actuelle, si on extrapole les chiffres du registre du cancer, on estime qu’un tiers des nouveaux cas de cancers du poumon, tous stades confondus, et 80 % des stades métastatiques bénéficient de l’immunothérapie, ce qui fait pour 2020, environ 3 000 patients concernés, souligne Sebahat Ocak, chef de clinique au service de pneumologie du CHU UCL Namur (Site Godinne). Comme pour tout traitement, l’immunothérapie ne fonctionne pas sur tout le monde mais quand cela fonctionne, cela fonctionne bien”.

De manière générale, la prise en charge est assez lourde en pratique. Cela passe par une injection en perfusion pendant quelques heures à l’hôpital toutes les deux ou trois semaines. De plus, le traitement peut être employé pour d’autres pathologies comme les maladies infectieuses et les maladies inflammatoires, allergiques ou auto-immunes.