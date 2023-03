Après l’Ozempic, un nouveau médicament “miracle” pour la perte de poids va faire son apparition sur le marché belge

Depuis quelque temps, de plus en plus de récits se font entendre concernant le médicament Ozempic. Le produit pharmaceutique, destiné à lutter contre le diabète, a été largement détourné pour devenir une figure de proue des régimes. Devenu un essentiel pour perdre du poids, Ozempic est devenu un produit phare de plus en plus difficile à trouver pour les intéressés : “L’Ozempic a été détourné de son utilisation première et prévue qui est le diabète sucré, expliquait l’endocrinologue Jean-Paul Thissen, professeur aux Cliniques Saint-Luc et spécialiste de l’obésité, à nos journalistes de La Libre. Du coup, les patients diabétiques n’ont plus accès à l’Ozempic. C’est cela le souci.”