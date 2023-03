Augmenter la libido des femmes grâce à un spray nasal pourrait bientôt devenir réalité

La libido cela peut venir et partir sans prévenir. Manque de sommeil, stress, problème hormonal… Les causes peuvent être nombreuses et de nouvelles recherches basées sur la kisspeptine, actuellement en cours, pourraient bien aider bon nombre de femmes à retrouver leur appétit sexuel. De fait, des scientifiques de l’Imperial College London ont récemment testé le médicament sur des hommes et femmes habitués à avoir une faible libido. Ces derniers ont reçu une injection de kisspeptine et ont ensuite été invités à regarder des films pornographiques, le tout en étant installés dans un IRM. Les résultats ont montré que la kisspeptine agissait bel et bien sur le désir des participants.

De fait, cette hormone, créée par les neurones dans le cerveau, “active toute une série de réactions et stimule, entre autres, la production d’hormones sexuelles”, explique la chercheuse belge. Rappelons que l’on parle de l’androgène et de la testostérone chez les hommes, tandis qu’on parlera chez les femmes de l’œstrogène. Étant donné que les femmes sont dotées de plus de neurones kisspeptines, cela explique pourquoi ce nouveau médicament serait beaucoup plus indiqué à la gent féminine.

Mais comment ce médicament d’un nouveau genre pourrait-il être administré ? Les chercheurs travailleraient actuellement sur des gélules qui voyageraient jusqu’au cerveau pour stimuler les bonnes zones, ainsi que sur un spray nasal. “Lorsque vous réalisez une petite recherche Google, vous vous rendez compte que certains sont déjà disponibles sur le marché. Mais, s’il vous plaît, n’en achetez pas. Ils n’ont pas été suffisamment testés sur les humains. Nous ne savons pas si le spray atteint réellement le cerveau, et encore moins ce qu’il contient. Dans le meilleur des cas, il s’agit seulement d’une solution saline”, a encore précisé Julie Bakker. Un petit coup de “pschitt” et ça repart, l’idée paraît géniale ! Il faudra encore compter une dizaine d’années avant de voir apparaître le produit fini. Ce dernier devrait être vendu entre 20 et 50 euros.