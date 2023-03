Les cancers du sein ne pourront désormais plus être pris en charge que dans des "vraies" cliniques du sein

Il ressort d’une étude du Centre fédéral d’expertise des soins de santé (KCE), publiée ce jeudi, que le taux de survie est nettement plus élevé pour les femmes qui suivent un traitement dans une des 72 cliniques du sein agréées dans le pays. Face à cette conclusion “limpide”, le ministre des Affaires sociales et de la Santé, Frank Vandenbroucke (Vooruit), n’a pas traîné pour réagir : “A l’avenir, les traitements contre le cancer du sein ne pourront plus avoir lieu que dans ces cliniques agréées”.

Corollaire : les hôpitaux qui prétendent disposer d’une clinique du sein sans en avoir l’agrément ne pourront plus compter sur le remboursement des traitements du cancer du sein.

Pas assez d’expertise

Ces établissements, qui donnent souvent de fausses informations sur leur site, font peu de diagnostics par an, explique le ministre. Partant, ils n’acquièrent pas assez d’expertise, qui est pourtant cruciale dans le traitement. Ils ne disposent pas non plus du précieux soutien (para) médical fourni dans les “vraies” cliniques du sein. Les patientes qui y sont soignées ont 30 % de risques supplémentaires de ne pas réchapper de leur cancer du sein, montre l’étude du KCE.

Le ministre Vandenbroucke appelle les hôpitaux qui font de la publicité ambiguë sur leurs sites web ou dans leurs brochures à les modifier immédiatement. Il demande aussi aux médecins traitants d’orienter correctement leurs patientes vers un centre agréé dont la liste peut être consultée sur le site du SPF Santé publique (https://www.health.belgium.be/fr/les-cliniques-du-sein)