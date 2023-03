Ajouter cet ingrédient à votre café pourrait vous aider à perdre du poids

Une astuce simple, efficace et savoureuse ! En effet, comme le souligne Nataly Komova, “la cannelle est un édulcorant naturel avec une saveur forte et fabuleuse”. Ainsi, plus besoin des traditionnels petits carrés de sucre pour ajouter du goût au café, ou d’un peu de miel.

Pour profiter des bienfaits de la cannelle dans votre café, il suffira donc d’un fond de cuillère à café.

De plus, “la cannelle a été utilisée avec succès comme traitement d’appoint du diabète de type 2 et des maladies métaboliques en améliorant la gestion de la glycémie”, explique le Docteur Schuff à She Finds. D’autant plus de raisons d’utiliser la cannelle plus souvent. Pleine d’antioxydants, elle ne peut que faire du bien.