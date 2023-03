Vitamine D: gare au surdosage, qui peut être mortel

Hormis son âge avancé, le patient ne présentait aucun autre facteur de risque. L’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS) rappelle qu’il est impératif de suivre les recommandations posologiques pour les médicaments à base de vitamine D ou en dérivés de vitamine D, notamment si la spécialité est hautement dosée, et met en garde contre les dangers d’intoxication liés aux spécialités hautement concentrées lorsque celles-ci sont prises en dose trop importante.

"Heureusement, les cas restent très rares, mais quand ils se produisent, c'est fatal pour le patient, souligne Ann Eeckhout, porte-parole de l'AFMPS. Quand on a trop de calcium dans le sang et qu'on est en situation d'hypervitaminose, on devient alors apathique, on souffre de problèmes rénaux et cardiaques, de dépression, de maux de tête. Lors d'un congrès européen récent, il a d'ailleurs été constaté que les erreurs médicamenteuses à base de produits contenant de la vitamine D hautement concentrés sont la cinquième cause d'erreurs de médicament."

Lors d’un traitement par vitamine D, il est donc essentiel d’être attentif aux taux de calcium et à la fonction rénale du patient. La surveillance est particulièrement importante chez les personnes âgées et lors d’un traitement concomitant par glycosides cardiaques ou diurétiques. En cas d’hypercalcémie, le traitement par vitamine D doit être interrompu.

"Il est primordial de bien respecter le dosage"

Parmi les symptômes d’une hypercalcémie, on retrouve notamment l’anorexie, la constipation, la perte de poids, les vomissements, la léthargie, les crampes digestives et les problèmes rénaux et problèmes cardiaques.

"Il est primordial de respecter l'usage et les recommandations du produit, notamment ceux inscrits sur la notice, indique-t-elle. Face à cette situation, nous avons envoyé un bulletin d'information aux pharmaciens et médecins pour rappeler le bon dosage à respecter et tous les rappels à faire aux patients. Il faut être prudent, ce n'est pas parce que c'est de la vitamine ou des compléments alimentaires que c'est sans risques. On doit toujours lire les recommandations sur la boîte. Et quand il y a plusieurs sources de vitamines, il est important de bien respecter les recommandations en matière de dosage. S'il y a plusieurs sources de compléments alimentaires par exemple, un calcul doit être fait pour connaître la limite à ne pas dépasser. Et ce message est aussi bien destiné aux patients qu'aux médecins et aux pharmaciens."

Les matières premières dont disposent les pharmaciens peuvent en effet être fortement concentrées et donc nécessiter la réalisation d'une trituration préalable à la préparation. De plus, l'étiquetage de ces matières premières peut faire état d'une concentration exprimée sous la forme d'unités internationales d'activité par unité de masse de poudre, ce qui nécessitera un calcul de conversion pour déterminer précisément la quantité de principe actif à mettre en œuvre. "Nous rappelons également que les nourrissons et les enfants sont aussi particulièrement à risque de surdosage. Pour obtenir plus d'informations, il faut savoir que les notices et les résumés des caractéristiques du produit des médicaments autorisés en Belgique sont consultables sur notre site internet (www.afmps.be)", conclut Ann Eeckhout.