À cause de la pénurie de médicaments, Brigitte n’est pas sûre de pouvoir soigner son fils, atteint de mucoviscidose: "Sans ça, il ne peut pas manger"

Face à cette maladie héréditaire potentiellement mortelle dont souffre son fils âgé de 28 ans, cette mère dévouée a décidé de se donner corps et âme pour faciliter son quotidien. Mais la pénurie de médicaments qui touche actuellement la Belgique complique fortement la vie de la famille Bouzin. En effet, un traitement indispensable se fait de plus en plus rare.

"C'est une grande source de stress pour les patients"

Il s’agit du Creon, un médicament indiqué dans le traitement de symptômes liés à une mauvaise digestion qui apparaît lorsque le pancréas ne sécrète plus suffisamment d’enzymes. Chez 85 % à 90 % des personnes atteintes de mucoviscidose, le pancréas fonctionne mal. “Le créon est une enzyme que les mucos doivent prendre chaque fois qu’ils mangent, explique-t-elle. Sans cet enzyme, ils ne peuvent pas manger. C’est donc un traitement primordial. Pour les créons, il y a un effet yo-yo chez les grossistes, et cela depuis plusieurs années, on n’en connaît pas vraiment la raison. Ce qui est très embêtant, c’est que chaque fois que je vais j’ai le pharmacien, je ne sais pas si je vais en recevoir”.

Une pénurie de médicaments qui s’aggrave en Belgique

Brigitte Bouzin peut parfois faire jusqu’à 50 km pour trouver certains traitements, qui sont essentiels. Sur le site de l’AFMPS il est indiqué “arrêt de commercialisation” pour les flacons de 100 gélules. Les flacons de 200 gélules sont eux temporairement indisponibles. Pour les familles, c’est un véritable calvaire.

“La première fois que c’est arrivé il y a quelques années, j’ai fait en effet plusieurs pharmacies, j’en connais qui doivent faire beaucoup pour en trouver, parfois jusqu’à 50km, raconte-t-elle. Aujourd’hui je gère autrement la situation et j’essaye d’anticiper mais tout le monde ne peut pas le faire. Je suppose que quand ce médicament redevient disponible, tous les patients qui en ont besoin font des réserves, ce qui fait que probablement les stocks sont vidés plus rapidement que prévus. Et ceux qui ne font pas de réservation ou qui pour une raison ou une autre en auraient un urgent besoin, ont alors des difficultés à en trouver. C’est une source de stress à côté de la maladie”.