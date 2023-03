Frank Vandenbroucke veut améliorer le remboursement des médicaments et faciliter l'accès aux traitements innovants

À lire aussi

“On sort de vingt mois de travail sur un processus qui doit déboucher sur une modernisation en profondeur des remboursements des médicaments, indique le ministre fédéral de la Santé publique, Frank Vandenbroucke. Un travail de fond a donc été mené avec les représentants de l’industrie, l’INAMI, les organismes assureurs, les associations de patients, les médecins, les pharmaciens et tous les services publics concernés. Le message, c’est qu’il faut accélérer l’accès aux traitements prometteurs pour les patients, tout en accélérant l’accès aux preuves liées aux valeurs ajoutées de ces médicaments. L’idée est aussi de renforcer la transparence à ce sujet”.

"Les mesures sont attendues avant les élections législatives de 2024"

Concrètement, les actions se concentrent sur la rationalisation et l’amélioration de l’efficacité des procédures de remboursement, dans lesquelles le patient aura également sa propre voix, ce qui est une nouveauté. “La commission de remboursement sera également modernisée et dans ce cadre, il est important d’impliquer directement les représentants des patients, explique Pedro Facon, directeur général adjoint de l’INAMI. A côté de ça, on peut accepter le remboursement d’un médicament mais on sait qu’il y a d’autres thérapies efficaces qui peuvent se développer en parallèle, un point régulier sur la situation sera donc effectué”.

Plus de transparence

Les patients auront donc accès plus rapidement à des médicaments prometteurs, et le suivi des preuves sur la réelle valeur ajoutée des médicaments sera renforcé. Cette feuille de route constituée par l’INAMI sera proposée aujourd’hui à l’exécutif. "Et nous espérons que les mesures proposées seront adoptées par le gouvernement avant les élections législatives de 2024", précise le ministre de la Santé.

En matière de transparence, l’INAMI souhaite également aller un pas plus loin. Les organismes proposent en effet d’accroître le degré de transparence des contrats de remboursements des médicaments. Ainsi, les parties publiques des contrats seront publiées sur le site web de l’Inami. "Aujourd'hui, il n'y a également pas de limite maximale à la durée pendant laquelle un médicament peut être remboursé dans le cadre d'un contrat. À l'avenir, un contrat pourra durer au maximum 3 ans et être prolongé une fois, pour une durée de 3 ans. La CRM (la Commission pour le remboursement des médicaments) pourra exceptionnellement y ajouter 3 années supplémentaires", indique l'INAMI.

Un accès plus rapide aux génériques et aux biosimilaires

S'il existe encore des contrats qui durent jusqu'au moment où les génériques et les biosimilaires peuvent se développer en tant qu'alternatives aux médicaments sous contrat, une réforme majeure permttra désormais d’éliminer l'impact négatif de ces contrats secrets sur l'entrée des génériques et des biosimilaires sur le marché.

"Avant l'expiration des contrats en raison de la caducité de la protection (par exemple d’un brevet), les autres fabricants recevront des informations qui leur permettront de préparer leur entrée sur le marché des médicaments remboursés, détaille-t-elle. Un an avant l'expiration de la période de protection d'un médicament, un appel sera lancé aux fabricants de médicaments génériques ou biosimilaires afin de demander s’ils veulent introduire un dossier de remboursement . Dans ce cadre, ils recevront des informations en ce qui concerne le remboursement envisagé par la CRM à l'expiration du contrat avec le médicament original. Ainsi, ils auront une indication sur les prix lorsqu'ils entreront sur notre marché, ce qui devrait permettre une concurrence plus saine".

Faciliter l'accès aux médicaments innovants

De plus, un nouveau "système d'accès équitable rapide et précoce" permettra d'accorder un financement forfaitaire à des thérapies innovantes et prometteuses, avant même que l'Agence européenne des médicaments (EMA) ne les évalue positivement. Dès que des études cliniques démontreront le potentiel d'un médicament pour une affection grave ou potentiellement mortelle pour laquelle aucune alternative thérapeutique n'est disponible et remboursée en Belgique pour le moment, un médicament pourra déjà accéder à un financement.

Pour les médicaments innovants, cela prend 180 jours, et cette durée peut même s’allonger en raison des suspensions. Il reste donc une période importante entre l'autorisation et le remboursement. "Grâce à la nouvelle procédure d'accès rapide, qui sera rationalisée avec la procédure d'accès précoce, nous comblons cette période et garantissons aux patients un accès plus rapide à partir du moment où un médicament est enregistré et pendant la procédure de la CRM", rapporte l’INAMI.

Des procédures administratives plus rapides sont également prévues pour les médicaments qui ne présentent pas de valeur ajoutée, ce qui permet d'utiliser le temps des experts internes de l'INAMI et de la CRM pour se concentrer au maximum sur les dossiers présentant une valeur ajoutée.