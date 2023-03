Vers un remboursement plus "rapide" et plus "efficace" des médicaments, selon Frank Vandenbroucke

La feuille de route sera proposée aujourd'hui à l'exécutif. "Nous espérons que les mesures proposées seront adoptées par le gouvernement avant les élections législatives de 2024", a précisé le ministre de la Santé.

Depuis le milieu de l'année 2021, à la demande du ministre Vandenboucke, l'Inami a mis en place un processus de consultation et de concertation avec tous les acteurs concernés. Parmi ceux-ci figurent notamment les représentants de l'industrie, les organismes assureurs, organisations de patients, des médecins, des pharmaciens, le SPF Economie, l'AFMPS et le SPF Politique et Appui (BOSA).

Les organismes proposent d'accroître le degré de transparence des contrats de remboursements des médicaments. Ainsi, les parties publiques des contrats seront publiées sur le site web de l'Inami. En outre, alors qu'auparavant, les médicaments pouvaient être remboursés pendant une durée indéterminée, ceux-ci pourront faire l'objet d'un remboursement durant trois ans maximum. Le contrat de remboursement pourra être prolongé une fois pour une durée de trois ans.

En outre, un an avant l'expiration de la période de protection d'un médicament, un appel sera lancé aux fabricants de médicaments génériques ou biosimilaires afin de leur demander si ces derniers veulent introduire un dossier de remboursement. Ces fabricants recevront des informations relatives au remboursement envisagé par la Commission de remboursement des médicaments (CRM), à l'expiration du contrat avec le médicament original. Cette mesure "devrait permettre" une concurrence plus saine et une meilleure dynamique du marché", a souligné Pedro Facon, le directeur général adjoint de l'Inami.