Vendu dans des boîtes colorées à 5 € ou 6 € et que l'on trouve même dans les nightshops, sans contrôle, ce produit était dans le collimateur de Frank Vandenbroucke depuis qu'il est ministre de la Santé. Pour lui, ces sachets à la nicotine " constituaient une porte ouverte vers le tabagisme pour les jeunes", martelait-il en février 2022, comme les cigarettes électroniques et le vapotage. En effet, ils sont d'une part attractifs grâce à leur prix et à leurs goûts comme coca, fraise, piñacolada, menthol… et très addictifs à cause du taux élevé de nicotine dans certains d'entre eux. Une boîte de 20 sachets correspond à l'équivalent de 60 cigarettes et ceux dont le taux de nicotine atteint 90 mg font déjà tourner la tête… " Certains d'entre eux calent ce sachet pendant des heures entre leur lèvre supérieure et leurs dents, même durant leurs cours, à la maison. Ces sachets étant quasi invisibles et ne sentant rien, il y a peu de contrôle social par les parents ou les enseignants", explique-t-on dans le service tabacologie de la Citadelle à Liège.

L'arrêté royal du 24 mars 2023 entérine donc les décisions prises dans le cadre du plan anti-tabac signé par le ministre de la Santé publique et 23 autres ministres. On ne trouvera bientôt plus ces sachets de nicotine, ni ceux de CBD. "Une bonne chose" pour Suzanne Gabriels, de la Fondation contre le cancer, Veerle Maes, de Kom op tegen Kanker et Pierre Bizel, de l'Observatoire de la santé du Hainaut dans une carte blanche. "Au contraire des substituts nicotiniques oraux vendus en pharmacie, dont l'innocuité et l'efficacité ont été scientifiquement prouvées pour un sevrage tabagique, rien n'atteste en revanche que les sachets de nicotine aident à arrêter de fumer. Au contraire : ils peuvent même maintenir les fumeurs dans leur état de dépendance et ainsi nuire aux nombreux efforts de lutte contre le tabac (par ex. environnements sans tabac). Les sachets de nicotine peuvent en effet être utilisés très discrètement à des endroits où il est interdit de fumer et de vapoter" , expliquent-ils.

Dépendance très forte chez les jeunes

La nicotine entraîne une très forte dépendance, surtout chez les jeunes dont le cerveau est en plein développement. Ceux-ci sont d'ailleurs "plus susceptibles de devenir dépendants à l'alcool et aux drogues".

L'industrie du tabac, via la British American Tobacco, considère cette interdiction comme une erreur stratégique pour le plan génération sans tabac de la Belgique : " Avec cette décision, les fumeurs continueront à fumer et ceux qui veulent utiliser des sachets de nicotine se tourneront vers le marché illégal ou vers l'étranger. C'est un but contre son camp pour la santé publique en Belgique", s'insurge Filip Buntinx.

L’arrêté royal entrera en vigueur le 1er juillet 2023 sauf pour les détaillants pour lesquels il entre en vigueur le 1er octobre de cette année.