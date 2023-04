Les oreilles de nos enfants en danger: “Les tests ne montreront aucun problème mais les dégâts, on les voit après”

Derrière ce constat, l'utilisation quotidienne du casque et des écouteurs est pointée du doigt comme vecteur de troubles auditifs. "Depuis la fin du covid, nos consultations ont explosé, révèle le Dr Evelyne Jonniaux, allergologue à Bruxelles et ORL à l'hôpital des enfants. Chez l'enfant, la consultation la plus fréquente reste l'otite, souvent consécutive à un rhume. De plus, depuis que le masque n'est plus obligatoire dans certains lieux, on constate une recrudescence d'allergies."

Vieillissement précoce de l’audition

Les chercheurs tiennent également à rappeler que l’oreille d’un enfant est plus fragile que celle d’un adulte jusqu’à ses sept ans.

Concrètement, il existe une limite objective au-delà de laquelle on court le risque d’endommager l’ouïe. Pour l’OMS, une exposition prolongée à un bruit inférieur à 75 dB ne causera pas de lésion auditive (contre 80 pour les adultes) mais si cette limite est dépassée, il existe un risque.

"Certaines gênes auditives entraînent même des répercussions sur le quotidien de l'enfant, poursuit-elle. On parle d'une fatigue chronique, de dérèglement du sommeil, voire de nervosité ou d'agressivité. Aujourd'hui, on voit également plus de complications chez l'enfant. Ils n'ont pas été en contact avec les différents virus durant la pandémie et ça se ressent aujourd'hui. Chez certains, il y a du pus qui peut s'amasser derrière l'oreille ; il faut suivre de près leur évolution car l'étape d'après, c'est la méningite." D'après les données récoltées par les mutualités libres qui comptent 2,2 millions d'affiliés, 163 enfants sont concernés par un remboursement d'appareil auditif sur l'année 2021.

Cécile Parietti-Winkler, présidente du collège français d'ORL évoque, pour sa part, une bombe à retardement. "À chaque fois, l'exposition répétée aux casques et écouteurs va entraîner de petites lésions cellulaires au niveau du capteur de l'oreille qui vont être minimisées par un phénomène de compensation. Les tests ne montreront aucun problème d'audition chez l'enfant. Les dégâts, on les voit après."