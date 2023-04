Dans la jungle des applications de rencontre, le syndrome du “dating-burnout” sévit : “J’avais jusqu’à quatre dates Tinder par week-end”

Entre la multiplication du “ghosting”, soit le fait de couper une communication numérique sans un ‘au revoir’et sans retour, les faux profils ou encore les messages agressifs, la quête du date peut s’avérer périlleuse. Avant d’y parvenir, ces applications peuvent en effet devenir extrêmement énergivores.

Qu’est-ce que le burn-out dating ?

À tel point que les psychologues alertent sur le “dating-burnout”. Un terme qui désigne un état de frustration et de fatigue liée au fait d’enchaîner les dates qui n’aboutissent pas ou de passer un temps non négligeable sur son smartphone dans le but de décrocher une rencontre physique. Un phénomène qui s’est accentué depuis la pandémie.

guillement Le système fait que j'ai toujours envie de chercher plus loin"

“Je passe plusieurs heures chaque jour à scroller Tinder dans l’espoir de trouver quelqu’un qui me plaît mais aussi pour rencontrer de nouvelles personnes, raconte Aude (prénom d’emprunt), qui cherche l’amour depuis cinq ans. C’est devenu une recherche effrénée, je me rends compte que je l’utilise comme un catalogue. Le problème, c’est que ma santé mentale en prend un coup, je suis tombé dans un cercle vicieux qui fait que je ne m’arrête plus. Je ressens une grande fatigue en partie liée au trop grand nombre de rencontres potentielles proposées sur ces applications. Le système fait que j’ai toujours envie de chercher plus loin, de trouver mieux, de fixer des rendez-vous avant que le week-end n’arrive”.

Selon une étude menée par l’application de rencontre Hinge, 61 % des utilisateurs s’estiment d’ailleurs dépassés lorsqu’il s’agit de faire des rencontres amoureuses. Selon le directeur en science des relations de l’application de rencontre Hinge, “l’épuisement à cause des rencontres peut se manifester de différentes manières selon les personnes. Vous pouvez vous sentir désespéré et craindre qu’il n’y ait personne qui vous convienne. Ou vous pouvez vouloir abandonner complètement les rencontres”, a-t-il expliqué.

Un mal générationnel

Face à cette situation, le directeur en science des relations préconise de prendre du recul sur ses objectifs en termes de couple, une forme d’introspection pour mieux se connaître avant de se lancer dans la jungle des applications de rencontre. “Cela peut également être l’occasion de ralentir et d’investir dans votre santé mentale, précise-t-il. Savoir qui vous êtes et ce que vous voulez vous permet de mieux réussir vos rendez-vous et de trouver votre prochain partenaire”.

Il faut dire que malgré toutes les bonnes intentions du monde, une correspondance virtuelle de plusieurs semaines, voire plusieurs mois, peut tout de même s’avérer usante. C’est ce qui est arrivé à Aude, à l’âge de 28 ans. “Avant de rencontrer Marc, nous avons parlé pendant plus de 4 mois sur Tinder, confie-t-elle. Tout se passait bien, on rigolait, et je crois qu’on avait un peu peur de tout gâcher en se rencontrant. Une fois le date arrivé, le courant n’a pas du tout pris comme par message. Ce fût un coup dur pour moi car même si je savais que rien ne remplace le réel, j’avais énormément misé sur cette relation. Par la suite, je suis devenue accro aux dates via Tinder ou Happn. Je ne voulais plus attendre trop longtemps avant de rencontrer le garçon à qui je parlais. Résultat, je me retrouvais souvent avec quatre dates planifiés par week-end. Au bout d’un moment, c’est devenu usant mentalement. J’ai mis du temps à me rendre compte que j’avais développé une forme d’addiction, et de fatigue mentale par la même occasion. Après avoir consulté un psychologue, j’ai pu gérer cette problématique avec plus de recul”.

D’après les spécialistes, l’accumulation de rencontres amoureuses infructueuses peut en effet conduire au “dating burn-out”, qui se manifeste également par une perte totale d’intérêt pour l’autre.