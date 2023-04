Les cernes de toutes les préoccupations : comment faire pour contrer le phénomène ?

Mais pourquoi cette zone du visage est-elle aussi fragile ? “Parce que le contour des yeux est tout le temps stimulé et exposé, il est la zone la plus sensible et fragile de tout le corps”, explique Sandrine, conseillère dans une parapharmacie, “La peau fine et sensible trahit tous les signes de fatigue et de vieillesse”. Jusqu’à 25 ans environ, les marques s’estompent assez naturellement une heure après le réveil, l’œil se défroisse, les cernes s’estompent, surtout avec un petit massage circulaire et léger avec un soin contour de l’œil ! Mais après 40 ans, les cernes féminins comme masculins ne disparaissent plus aussi facilement. La marque Vichy, une des plus populaires auprès des hommes, admet que les cernes et les rides sont une préoccupation partagée par de nombreux hommes, même si “la peau des hommes étant 20 % plus épaisse que la peau féminine, elle a tendance à marquer moins les signes de l’âge”.

Et pour le make-up, on suit les conseils de Vincent Ford, un makeup artist actif sur Instagram : on applique deux anti-cernes l’un couleur peau, l’autre une tonalité plus claire qu’on mixe avec une touche de crème matifiante. On applique ensuite légèrement un enlumineur poudre avec un pinceau en forme de cœur. Regard défatigué garanti.