Les stars comme Stromae n’hésitent plus à faire passer leur santé avant leur carrière et c’est une bonne nouvelle : “La parole se libère”

Le Belge n’est pas la seule star à mettre entre parenthèses sa carrière pour se protéger. Et c’est une bonne nouvelle.

guillement Les artistes sont peu voire mal accompagnés lorsqu’ils expriment une forme de souffrance mentale"

“Ces prises de paroles publiques ont un effet positif au niveau social, ce sont des confessions qui agissent comme de réelles révélations sur soi qui normalisent une problématique, explique la psychiatre Caroline Depuydt, responsable de l’hospitalisation sous contrainte à la clinique Fond’Roy. C’est super positif que la parole se libère à ce niveau car ce sont des icônes qui touchent des millions de gens. Progressivement, la parole se libère. Avant, c’était caché, on n’osait pas en parler. Par contre, quand un incident physique survient, les stars en parlent, c’était légitime à la différence du psychologique. Comme si parler de santé mentale était discriminant, à l’image d’une faille qu’on souhaite cacher. D’ailleurs, tout est lié au niveau de la santé, que ce soit pour une fracture, une crise d’angoisse ou un cancer, c’est aussi important et le psychique est toujours connecté au physique”.

Ces prises de parole permettent aussi de déstigmatiser les problématiques de santé mentale et de les dédiaboliser. Entre Selena Gomez, Bradley Cooper, Lady Gaga, Britney Spears, Naomi Osaka, de nombreuses célébrités, qu’elles soient issues du monde du cinéma, de la musique ou du sport, n’ont pas hésité à briser le tabou de la santé mentale et ont chacune pris la parole sur leurs troubles, tout en ouvrant le débat dans l’espace public.

Après avoir pris récemment sa retraite internationale à un âge particulièrement bas (29 ans), le footballeur et international français Raphaël Varane a fait un choix fort et courageux en invoquant la fatigue physique et mentale liée à l’accumulation des matchs. “Le calendrier est déjà plus que plein, les joueurs sont en surrégime et ça va être encore pire… J’ai peur qu’on assiste à des carrières beaucoup plus courtes et que les joueurs doivent renoncer à l’équipe de France très tôt parce que physiquement ou mentalement ce qu’on demande aujourd’hui c’est tout simplement au-dessus des limites”, a-t-il expliqué sur ses réseaux sociaux.

guillement “Demander de l'aide ne doit pas être quelque chose qui nous fait honte”

L’acteur Tom Holland (26 ans) a lui décidé il y a peu d’abandonner les réseaux sociaux, du moins temporairement. C’est ce qu’il a déclaré dans une vidéo pour expliquer à ses fans qu’il avait besoin de cela pour protéger son équilibre psychologique. “Demander de l’aide ne doit pas être quelque chose qui nous fait honte”, dit-il, alors qu’il a déjà vécu des années difficiles au lycée, le futur acteur étant moqué pour faire de la danse et non du rugby.

L’année 2022 avait déjà été marquée par plusieurs retraits similaires de stars de la sphère publique. L’un des cas les plus marquants est celui du chanteur canadien Shawn Mendes, qui a annulé l’intégralité de sa tournée mondiale fin juillet dernier.

La raison : des psychologues ont estimé sa santé mentale trop instable, notamment dans un contexte de reprise brutale de son exposition médiatique après le Covid. Chez les sportifs, la tenniswoman Naomi Osaka a créé la polémique à Roland Garros, en 2021, car elle refusait de se rendre aux conférences de presse. Pour rappel, la joueuse souffre de dépression et d’anxiété sociale et souhaite protéger sa santé mentale.

“Dans cette société où le culte de la performance est en permanence recherché, la question de la dépression et des troubles anxieux est souvent taboue, évoque-t-elle. Malgré la libération de la parole, les sportifs et les artistes sont peu voire mal accompagnés lorsqu’ils expriment une forme de souffrance. S’il y a de plus en plus de coachs mentaux dans le sport, ils sont là avant tout pour la recherche de performance et non pas pour la quête d’un meilleur équilibre mental. On ne dit pas assez qu’on peut se ressourcer, faire une pause dans sa carrière, pour revenir plus fort et se sentir mieux. Or, on peut être un grand champion et craquer”.