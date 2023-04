Les enfants autistes exclus du remboursement des soins logopédiques : “Une injustice qui pousse des parents à renoncer à une partie de ces soins”

À lire aussi

Chez nous, le secteur concerné ainsi que les parents d’enfants diagnostiqués revendiquent depuis plus de dix ans que les services de logopédie soient conventionnés et remboursés pour tous les enfants. Ce qui n’est toujours pas le cas malgré des discussions avancées avec le ministre de la santé.

guillement Il faut absolument les soutenir plutôt que leur mettre des bâtons dans les roues”

Le GAMP, le Groupe d’Action qui dénonce le Manque de Places pour personnes handicapées de grande dépendance souligne que “de nombreux parents – les plus démunis, et en particulier les mamans solo – ne peuvent pas octroyer de soins de logopédie à leurs enfants étant donné que la majorité des logopèdes ne sont plus conventionnés et que ces soins ne sont jamais remboursés en dessous d’un certain niveau intellectuel (quand le QI est en dessous de 86)”.

Les limites de l’INAMI

Une véritable injustice vécue par les personnes concernées. “Un enfant avec une déficience intellectuelle, qui est plus à risque de développer des troubles de la parole ou du langage, devrait avoir le droit d’être soigné pour ses troubles, rappelle la députée fédérale Sophie Rohonyi (DéFI), qui a interpellé à la Chambre le ministre de la santé, Frank Vandenbroucke. Malgré cette revendication, le remboursement des soins logopédiques pour tous les enfants – peu importe le niveau intellectuel – ne figure pas dans le plan d’action fédéral Handicap”.

Dans ce plan d’action courant jusqu’en 2024, les personnes aux QI trop inférieurs ne peuvent en effet toujours pas bénéficier (quand il est inférieur à 86) alors que ceux au QI supérieur en bénéficient.

Concerne l’accès aux soins de logopédie des patients atteints d’un trouble du spectre autistique (TSA), le ministre a indiqué qu’il était exact que la nomenclature exclut actuellement le remboursement de ces soins en cas d’un trouble secondaire dû à des affections psychiatriques. “Le lien de causalité entre ces affections et les troubles logopédiques est assez souvent difficile à prouver, explique-t-il. La Commission de convention logopèdes-organismes assureurs est consciente de cette difficulté et a atténué quelque peu sa position, mais le texte légal n’a pas encore été modifié. En attendant, la Commission a décidé que des accords de traitements peuvent être octroyés par les mutuelles à la condition que le logopède ou le prescripteur du traitement déclare clairement qu’il n’y a pas de lien de causalité entre le TSA et le trouble logopédique, et ce quel que soit le trouble visé”.

Un système hautement inégalitaire

Pour le GAMP, c’est une réponse en partie erronée. “Il est incorrect que le ministre dise que “le lien de causalité entre ces affections et les troubles logopédiques est assez souvent difficile à prouver, rétorque l’association. En effet, la Classification Internationale des Maladies (de l’OMS), dès sa dixième édition de 1990, définissait déjà la triade autistique (les trois éléments qui constituent le critère diagnostic de l’autisme) comme : l’altération des interactions sociales réciproques, les intérêts restreints et comportements stéréotypés et l’altération de la communication”.

Le groupe d’action déplore qu’en niant le remboursement des frais logopédiques, on ignore ainsi volontairement l’un des critères diagnostics principaux de l’autisme en ne permettant pas aux parents d’accompagner leur enfant pour le trouble qu’ils ont.

Dans sa réponse, le ministre explique que le quotient intellectuel du patient doit être supérieur à 86 pour l’obtention d’un accord de traitement en cas de troubles du langage oral ou de dysphasie et indique que la Commission de convention logopèdes-organismes assureurs estime que les enfants dont le quotient intellectuel est plus faible ont, certes, besoin de logopédie mais qu’un traitement pluridisciplinaire organisé dans un centre de rééducation ambulatoire leur est plus approprié. Concernant la problématique du conventionnement, Frank Vandenbroucke rappelle également que tous les logopèdes sont tenus de respecter les tarifs fixés par la convention pour les patients qui bénéficient de l’intervention majorée.

“On constate que des mesures sont prises, en particulier pour les patients qui peuvent bénéficier de l’intervention majorée, sauf que pour certains patients, les difficultés subsistent notamment de par le fait qu’ils doivent honorer des factures pour les soins de logopédie mais également pour d’autres types de soins, déplore la députée. Et tous ces soins cumulés représentent encore, malgré ces interventions, des coûts très importants qui, in fine, poussent les parents à soit renoncer à une partie de ces soins, soit à ne plus y recourir parce que cela les met dans de graves difficultés financières. De plus, dire qu’il n’y a qu’à se rendre dans des centres spécialisés où se donnent des consultations multidisciplinaires n’est pas une réponse suffisante parce que les patients n’ont pas toujours cette information. Ils n’ont pas toujours la possibilité financière ou en termes de mobilité de se diriger vers ces centres”.

Concernant le remboursement par la mutuelle, Sophie Rohonyi estime que ce n’est pas suffisamment clair pour les patients concernés. “Il est extrêmement dur de dire aux parents que cela ne servira à rien pour leur enfant de suivre certaines séances de logopédie alors que l’on sait que ces enfants peuvent très bien développer leur langage grâce à cela. Il faut donc absolument pouvoir les soutenir plutôt que leur mettre des bâtons dans les roues”, conclut-elle.