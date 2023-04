À l’aide mon enfant ne veut rien manger, que faire ?

Mais comment expliquer que certains aliments soient catégoriquement refusés par près de la moitié des enfants à partir d’un certain âge, à savoir deux ans ? Nous avons posé la question à Melissa Moretti, diététicienne spécialisée chez les enfants et les adolescents. La première explication réside dans la découverte de nouvelles saveurs. Dès l’âge d’un an, les enfants sont aptes à digérer la grande partie des aliments et peuvent goûter à presque tout. Ainsi, en grandissant ils sont amenés à découvrir les goûts plus gras et sucrés qu’ils ne connaissaient pas jusque-là. Une découverte qui réduit leur appétence envers d’autres aliments, par effet d’opposition. “Vers l’âge de deux ans, l’enfant commence à tester ses limites… Il réalise qu’il est une personne à part entière. Ainsi, à force d’entendre certaines phrases comme ‘Il faut manger des légumes pour être en bonne santé’, ‘Si tu manges tes légumes tu auras le droit à un dessert’, son esprit est influencé et il finit par croire que les légumes ne sont pas bons. Utiliser un aliment comme punition ou récompense n’est pas une bonne idée, car cela le rend attrayant, ou à l’opposé repoussant”. Dans certains cas plus extrêmes, les enfants développent une peur des nouveaux aliments inconnus, en raison des textures, des couleurs ou des goûts. On parle de néophobie alimentaire, un phénomène qui peut durer jusqu'à l'âge de dix ans pour certains. Faire appel à un professionnel peut alors se révéler utile. Si cette phobie se doit d’être mentionnée, précisons qu’elle n’est généralement pas la première explication du blocage dans l’assiette des enfants.

Quand l’appétit va, tout va !

Mais alors que faire pour stimuler les papilles de vos bouts de chou ? Melissa Moretti conseille tout d’abord de ne pas s’acharner. “Il ne sert à rien de forcer les enfants à finir leur assiette s’ils ne le veulent vraiment pas. C’est pour les dégoûter. Par contre, ne vous découragez pas et continuez à proposer une grande variété d’aliments. Il faut parfois jusqu’à 20 répétitions pour apprécier un goût. Ne vous découragez pas, prenez cela comme un jeu. Le palais n’a jamais terminé son apprentissage, même à l’âge adulte”. La solution la plus simple pour booster l’appétence des plus petits est de rendre leur nourriture plus ludique et colorée. En proposant par exemple les fruits sous forme de brochettes, ou les légumes tels que les panais en frites cuites au four. Variez les cuissons, les textures et diversifiez au maximum l’alimentation pour éviter les carences. Une autre astuce consiste aussi à combiner les aliments qui ne passent pas avec ceux que l’enfant apprécie particulièrement, Par exemple, mettre des crudités dans un hamburger ou une pita. Mais attention, oubliez cette idée préconçue qui consiste à camoufler les goûts des aliments délicats avec d’autres saveurs. Ici, le palais n’évoluera pas d’un y-iota. Aussi, évitez les énormes doses de ketchup sur les légumes.

Enfin, la diététicienne conseille de miser sur un menu fixe pour toute la famille avec les bonnes proportions pour inciter les enfants à goûter de tout et à manger comme leurs parents. En effet, s’ils reçoivent une portion adéquate de viande et de féculents, ils feront un pas vers les légumes afin de combler leur faim. À l’inverse, si vous cherchez à compenser le fait qu’ils ne mangent pas certains aliments en doublant les proportions de ceux qu’ils mangent, ils resteront naturellement dans leur zone de confort et feront l’impasse sur les légumes par exemple. “Même si au final ils ne prennent qu’une cuillère du légume qu’ils n’apprécient pas, c’est déjà un pas en avant”.

Le mieux est également d’intégrer les enfants dans le choix des menus, en les emmenant par exemple avec vous faire les courses, en les impliquant dans un projet de potager à la maison ou en les incitant à cuisiner les plats avec vous. Ils auront d’autant plus envie de goûter ce qu’ils ont préparé. Et surtout, si vous fixez des règles à table, tenez-y vous. Pas question de dire qu’aujourd’hui c’est légumes et puis de céder en proposant de la pizza car vos petits monstres s’adonnent à une crise. Les enfants sont très malins et vos nerfs risqueraient alors d’être encore mis à rude épreuve très régulièrement.

Bon à savoir : Melissa Moretti anime à Uccle avec l’une de ses collègues un atelier, prénommé La pistache, dans lequel elles conseillent les parents en matière d’alimentation par tranche d’âge. Une manière de tout savoir sur les besoins des enfants et des adolescents au fur et à mesure qu’ils grandissent.

Sachez d'ailleurs que la grossesse joue un rôle important dans l'éducation gustative de l'enfant. Les aliments que la future maman mange influencent le goût du liquide amniotique, ainsi que le lait lorsqu'elle allaite. Il est donc important que les futures mères mangent varié pour stimuler le goût de leur bébé.