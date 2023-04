Lutte contre la sédentarité : “Par ce simple moyen, on pourrait largement augmenter son espérance de vie et éviter des milliers de décès”

guillement Avec 75 minutes d'exercice modéré par semaine, on pourrait éviter 1 décès prématuré sur 10"

Des maladies qui pourraient pourtant être “assez facilement” évitées. Dans le monde, 4 à 5 millions de décès pourraient en effet être évités chaque année si la population était plus active physiquement. Et quand on sait que les Belges passent en moyenne 6 heures par jour assis, il y a encore du travail.

Dans cette optique, la Ligue Cardiologique belge tient à rappeler cette semaine que les personnes qui font rarement de l’exercice et qui passent à 150 minutes par semaine (soit 20 minutes de marche par jour) verront leur espérance de vie augmenter de 6 mois. Et à raison de 300 minutes par semaine (soit 45 minutes de marche par jour), elle augmentera de plus d’un an.

De récentes recherches menées par l’université de Cambridge ont même démontré qu’en pratiquant seulement 75 minutes d’exercice modéré par semaine (soit la moitié de la recommandation de l’OMS), on pourrait éviter 1 décès prématuré sur 10 liés au manque d’activité physique.

Dans le cadre de sa campagne, la Ligue indique que chaque petit effort peut aider à être physiquement actif tout au long de la journée.

“On conseille donc de faire au moins 20 minutes d’exercice par jour, cela peut être une balade durant le break de midi, se lever toutes les heures pour se dégourdir les jambes ou encore prendre l’escalier au lieu de l’ascenseur, note-t-il. Il est primordial de bouger au moins 20 minutes par jour, on peut aussi se fixer des objectifs d’exercice (nombre de pas, de minutes d’activité physique) et pour les courtes distances, on préconise de faire du vélo ou de la marche, notamment à l’approche de l’été. Si on le fait, on peut éviter de nombreuses maladies. C’est d’ailleurs un bonus important pour notre physique et notre mental, ça donne de l’énergie en plus et évite par exemple que nos artères se bouchent à cause du cholestérol comme tous les problèmes de tension”.