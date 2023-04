“Rester assis tue”: la sédentarité, ce mal du siècle qui engendre des maladies de plus en plus nombreuses

Le manque d’activité physique reste d’ailleurs l’une des principales causes des problèmes de santé dans le monde, tant sur le plan physique que mental. Et chez nous, l’inactivité est en train de devenir un problème de santé publique.

"Beaucoup de Belges ont pris l'habitude de ne pas bouger quand ils travaillent"

Selon les normes définies par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), 40 % des Belges ne font pas assez d’exercice, révèle ce lundi la Ligue Cardiologique Belge qui lance jusqu’au 5 mai sa campagne rebaptisée “Please Move for a Healthy Heart”, dans le but d’inviter la population à bouger davantage au quotidien tout en rappelant l’importance de l’activité physique pour la santé du cœur.

À lire aussi

Le télétravail a favorisé la sédentarité

Il faut dire que les recommandations de l’OMS en matière d’activité physique sont loin d’être insurmontables : elles vont de 150 à 300 minutes par semaine d’exercice modéré (marche, jardinage, vélo léger) ou de 75 à 150 minutes par semaine d’exercice d’intensité plus élevée (jogging, randonnée, vélo).

“En Belgique, près de la moitié de la population fait moins de 150 minutes d’effort par semaine, ce sont des résultats interpellants et nous voulons inverser cette dynamique, lance Rik Vanhoof, directeur général de la Ligue Cardiologique Belge. La période du covid a vraiment augmenté le nombre de gens sédentaires, beaucoup de Belges ont pris l’habitude de travailler à la maison ou de travailler sans bouger ni se déplacer dans la journée. Il y a aussi de bonnes habitudes prises depuis le confinement, comme celle de se balader régulièrement, on voit d’ailleurs que ce chiffre était de 50 % en 2017 mais il reste encore trop élevé aujourd’hui. On constate que les réunions à distance se sont généralisées et beaucoup trop de travailleurs restent assis toute la journée en enchaînant les réunions devant leur ordinateur”.

À lire aussi

Selon l’OMS, à l’échelle mondiale, près de 500 millions de nouveaux cas de maladies non transmissibles évitables surviendront entre 2020 et 2030 si la prévalence actuelle de l’inactivité physique ne change pas.

Une des principales causes de problème de santé au monde

D’ailleurs, la recherche montre que rester assis pendant une partie importante de la journée de veille augmente le risque de décès de façon exponentielle. Les hommes et les femmes qui restent assis plus de 6 heures par jour ont 37 % et 18 % plus de risques de mourir avant les personnes assises moins de 3 heures par jour.

Face à cette situation, la marche réduit le risque de décès. En passant de 4 000 pas quotidiens à 8 000, on diminue le risque de décès toutes causes confondues de 51 %. Et à 12 000 pas par jour, il est réduit de 65 %, selon les études les plus récentes.

À lire aussi

“La sédentarité fait partie des quatre plus grands risques dans le monde au niveau des causes de maladie cardiovasculaires, indique-t-il. C’est vraiment le problème du siècle, on le constate en Belgique mais aussi dans tous les autres pays industrialisés. L’indice de masse corporelle (BMI) est élevé dans notre population, même pour les enfants et chez les jeunes adultes, il y a plus de risques qu’il y a 20 ans. La population est en moins bonne santé, on voit aussi de moins bonnes habitudes alimentaires et une consommation d’alcool trop élevée”.

Pour maintenir une bonne santé cardiaque, l’activité physique est primordiale. Le manque d’effort est même étroitement lié à l’augmentation du risque de maladies cardiovasculaires mortelles de 24 %, d’accident vasculaire cérébral de 16 % et de diabète de type 2 de 42 %.