“Trop de seniors non-vaccinés décèdent de la grippe” : Les experts appellent d’urgence à un plan d’action pour protéger les personnes âgées

guillement Notre de taux de vaccination est catastrophique"

La Semaine européenne de la vaccination, qui se déroule du 24 au 30 avril, est l’occasion pour les professionnels de santé d’appeler le gouvernement à revoir sa copie en matière de sensibilisation et de communication envers les adultes les plus vulnérables mais aussi à l’égard du corps médical.

À lire aussi

“Au tout début du covid, on voyait quand même que les gens continuaient à bien se faire vacciner contre la grippe par exemple, puis ça s’est estompé dans les mois qui ont suivi, rapporte le Dr Nicolas Berg, gériatre et co-président de la société belge de gérontologie et de gériatrie (SBGG). Il y a eu une forme de saturation de l’information autour des vaccins et une forme d’abandon de la part d’une certaine partie de la population. Mais indépendamment, du covid, notre taux de vaccination est catastrophique. Il y a encore des personnes âgées qui décèdent du tétanos, pourtant, l’intérêt du vaccin est très bien établi. Ce n’est pas forcément de la mauvaise volonté mais il y a aussi beaucoup d’oubli chez les seniors et un manque de connaissance autour de l’importance liée aux vaccins”.

La nécessité d’un plan pour augmenter la couverture vaccinale des personnes âgées

L’intérêt vaccinal est encore plus important quand on sait que le vieillissement de la population s’accroît en Belgique. Pour les différents organismes, la nécessité d’investir dans le vieillissement en bonne santé apparaît plus urgente que jamais. Selon les projections de StatBel, le rapport entre les personnes âgées de 67 ans et plus et les personnes âgées de 18 à 66 ans passera de 26 % en 2020 à 39 % en 2070.

L'évolution de la démographie en Belgique ©Dr Statbel

D’ailleurs, le vieillissement en bonne santé est à l’ordre du jour de l’Organisation mondiale de la santé depuis 2017, car le vieillissement est souvent associé à une baisse de l’activité physique. “Chez nous, il y a un double vieillissement de la population, note le docteur. D’une part, la part des plus de 65 ans explose dans la société mais quand on regarde de plus près, ce sont les plus de 85 ans qui augmentent le plus. Les conséquences de la sous-vaccination entraînent donc une hausse de la mortalité pour certaines maladies, dont le pneumocoque mais aussi pour la grippe, on voit beaucoup trop de patients âgés en mourir. Et on constate que ce sont essentiellement des patients non-vaccinés”.

À lire aussi

En moyenne, 500 000 personnes en Belgique sont touchées par la grippe chaque année (ce qui représente entre 2 et 8 % de la population) et plus de 90 % des décès concernent des personnes âgées de 65 ans ou plus. De plus, d’autres maladies infectieuses telles que le zona, les infections à pneumocoques et les infections virales des voies respiratoires exposent également les personnes âgées à un risque accru.

Un changement de paradigme s’impose

Pour la SBGG, il est donc primordial de mettre en place un plan de vaccination national ciblant plus clairement ce groupe de population et des initiatives pour assurer une bonne prise en charge de la vaccination dans la population âgée. “On doit miser sur davantage de fonds pour la recherche, le développement et la mise en œuvre de nouveaux vaccins, des campagnes d’éducation pour sensibiliser à la nécessité de la vaccination des adultes et un plan de vaccination complet pour les adultes à risque et les personnes âgées”, plaide Johan Flamaing, chef du département de gériatrie de l’UZ Leuven.

À lire aussi

Pour le Dr Nicolas Berg, il est même essentiel de transformer le paradigme en misant beaucoup plus sur les soins préventifs.

“Le curatif prend encore beaucoup trop de place dans notre système, estime celui qui est aussi président de “Respects Seniors”. Il est primordial de s’intéresser aux causes d’une chute par exemple, on voit beaucoup trop de patients qui arrivent à l’hôpital et dont l’entourage et les médecins estimaient que la personne présentait des troubles au quotidien mais que c’était normal étant donné qu’elle avait un certain âge. On doit convaincre les médecins de sensibiliser davantage autour des vaccins et la population via des slogans forts et des campagnes plus régulières. Tout le monde trouve que c’est évident qu’un nourrisson ait son carnet de vaccination alors pourquoi ne pas en faire de même chez les seniors ? Cela pourrait faire partie du dossier médical global chez le médecin traitant”.