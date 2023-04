Demain, tous allergiques? "Si le climat continue de se dégrader, près de 50 % de la population sera touchée en 2050"

À lire aussi

“Pour le bouleau, on est déjà au-delà du pic de saison, note Nicolas Bruffaerts, aéro-biologiste et responsable de la surveillance du pollen chez Sciensano. Actuellement, les concentrations dans l’air restent énormes même si les précipitations à venir devraient faire retomber ces taux. Comme l’an passé, la saison est très intense et on ne s’attendait pas à ce que ce soit aussi élevé cette année, c’est assez rare de voir deux années aussi riches à la suite”.

Le réchauffement climatique rend les pollens plus allergisants

Derrière ce phénomène se cache un responsable, le changement climatique. Il augmente en effet le risque d’allergies respiratoires car les températures en hausse et l’augmentation du CO2 dans l’atmosphère favorisent l’émission de pollen. Et la précocité de ces floraisons induit un temps d’allergie plus long.

guillement On assiste à un déplacement de la saison des allergies et à un accroissement de sa durée”

“On a une tendance qui se confirme ces dernières décennies, c’est le fait que les arbres produisent de plus en plus de pollen, comme le bouleau, souligne-t-il. Et c’est en étroite relation avec le changement climatique, la hausse des températures fait qu’ils produisent en plus grande quantité, les années sont donc plus riches en pollen. De plus, les arbres sont affectés par les conditions environnementales, avec des facteurs locaux comme la pollution, l’urbanisation ou les conditions météorologiques, ces derniers vont donc avoir un impact sur la production en pollen. Et ils se reflètent à long terme au niveau climatique”.

Concrètement, la pollution au niveau du sol et de l’air a un impact sur le stress des arbres, ils vont donc avoir tendance à produire du pollen en plus grande quantité et de façon plus allergisante. Un phénomène qui va dès lors exprimer davantage d’allergènes dans l’air.

Actuellement, il y a 30 % de personnes allergiques en Belgique. Si le réchauffement climatique continue de se dégrader, on s’attend à en avoir 50 % en 2050. Par ailleurs, la pollution fragilise les voies respiratoires et les pollens y entrent plus profondément.

“Cela fait quelques années que ce chiffre est avancé par de nombreuses études et on risque de l’atteindre si rien ne change, pointe du doigt Nicolas Bruffaerts. Il faut s’attendre à ce qu’il y ait de plus en plus de personnes allergiques, notamment à cause de l’exposition croissante aux différents pollens. Et ceux qui souffrent d’allergie risquent d’avoir des symptômes plus forts et plus intenses. La durée des saisons allergiques tend à durer plus longtemps et à commencer plus tôt mais elles ne se terminent pas pour autant plus tôt. On assiste à un déplacement de la saison et à un accroissement de sa durée”.

L’importance du dépistage allergique

En plein pic de saison pollinique, Partenamut en profite pour rappeler l’importance du dépistage allergique précoce et l’évolution en matière de remboursements des traitements préconisés, notamment des cures de désensibilisation.

“La saison des pollens s’étend de mars à mai pour les arbres et de mai à juillet pour les graminées, mais elle peut parfois durer jusqu’à 8 mois, en débutant dès le mois de février pour les arbres s’il fait beau et sec et en se poursuivant jusqu’en septembre avec certaines plantes herbacées, indique Xavier Van der Brempt, pneumologue et allergologue à la clinique Saint-Luc de Bouge. Cependant, la plupart des personnes souffrant d’allergie ne sont pas sensibles à tous les types de pollen. On constate néanmoins que le pic des rhinites allergiques pour les arbres s’observe en avril. Il s’agit en effet de la période de pollinisation du bouleau dont les pollens représentent alors jusqu’à 30 % de l’ensemble des pollens présents dans l’air”.

D’après l’expert, les symptômes les plus fréquents du “rhume des foins” sont une congestion ou un écoulement nasal, des signes de conjonctivite et des éternuements.

“Il est crucial d’encourager davantage le dépistage allergique, que nous remboursons d’ailleurs jusqu’à 45 euros/an (15€/examen) dès les premiers symptômes, détaille Alex Parisel, Directeur Général de Partenamut. Par ailleurs, il est important de rappeler que nous intervenons également au niveau du remboursement des traitements : pour les médicaments antihistaminiques notamment, jusqu’à 50€/an, à raison de 10€/achat et pour les cures de désensibilisation, notre intervention s’élève jusqu’à 375 euros/traitement, à raison de 75€/an sur une période de 5 ans. En Belgique, nous étions d’ailleurs l’une des premières mutualités à intervenir au niveau du remboursement de ce type de traitement”.