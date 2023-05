Ce cancer reste le plus mortel en Belgique: “Et pourtant, on pourrait éviter facilement 90% des nouveaux cas”

Comme l'année dernière, les fumeurs sont donc invités à arrêter de fumer dès le mois de mai avec le soutien d'un proche, “leur Buddy”. Concrètement, le Buddy s’engage à offrir tout son soutien et une contrepartie au fumeur s’il réussit son challenge.

“Le tabagisme est une cause majeure des maladies pulmonaires, il occupe donc une grande partie de notre temps, indique le professeur de l’Uliège, Didier Cataldo, pneumologue et président de la “Belgian Respiratory Society”. Ce sont des pathologies progressives et qui sont de plus en plus sévères. On voit que les personnes s’adaptent aux pathologies et tolères des déficits pulmonaires intenses, ils s'habituent à leur état et diminuent leurs activités et leurs efforts mais à un moment donné, ça décompense. Ils arrivent alors à l’hôpital avec des bronchites, des insuffisances respiratoires importantes et se retrouvent dans des états terribles, ils nécessitent bien souvent un apport en oxygène ou une admission aux soins intensifs”.

La Fondation contre le cancer rappelle d’ailleurs que fumer entraîne un risque de cancer (19% de tous les cancers sont provoqués par le tabagisme) mais aussi de maladies cardiovasculaires, ou d'autres affections.

Une situation qui s’aggrave

Chaque année, en Belgique, environ 15.000 fumeurs meurent prématurément des suites de leur tabagisme et le cancer du poumon tue plus de personnes que les cancers du sein, du côlon et de la prostate réunis, selon les données de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Une situation qui est en train de s’aggraver. En effet, d’ici 2030, les projections indiquent qu’il fera 2,45 millions de morts par an dans le monde (contre 1,8 millions actuellement).

La bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), une maladie pulmonaire courante qui réduit le flux d'air et cause des problèmes respiratoires, est très répandue chez les patients mais depuis plusieurs années, les spécialistes déplorent un sous-diagnostic.

“On pense qu’on ne connaît pas la moitié de ces patients et c’est un vrai problème, souligne le Professeur Cataldo. On a les moyens de limiter les dégâts et de les soigner. Il y a des traitements qui diminuent la mortalité et surtout, la prise en charge non pharmacologique, comme le fait de changer son style de vie, d’être plus actif, d’arrêter par période puis totalement le tabac qui peuvent avoir un impact. Il faut également faire ce diagnostic de plus en plus tôt pour améliorer ensuite la vie des gens. On peut aussi avoir l’occasion de faire de la kiné de revalidation, la vaccination sauve également la vie, les prescriptions d’oxygène peuvent être primordiales. De nombreux moyens accessibles peuvent changer la vie des gens”.

On peut notamment citer l’immunothérapie comme méthode de soins porteuse d’espoir, et certains traitements ciblés qui sont venus renforcer le trio de soins chirurgie-radiothérapie-chimiothérapie.

Chez nous, parmi les 70.468 cancers diagnostiqués d’après les données les plus récentes de la Fondation Registre du cancer, 8815 (13%) affectaient les poumons. Les hommes étaient alors près de deux fois plus touchés (5726 cas) que les femmes (3089). “Il faut savoir qu’environ 10% des patients qui fument feront un cancer, précise-t-il. Et pour le cancer du poumon, 90% des cas viennent de patients fumeurs, on pourrait donc réduire assez facilement son impact si on réduisait le nombre de fumeurs. Malgré les progrès de la recherche, on reste sur un cancer assez sévère avec 15% de survie à 4 ans, la prévention est donc essentielle”.