“J’ai beaucoup de patients qui se retrouvent perdus” : un des rares médicaments destiné aux alcooliques qui veulent arrêter de boire retiré du marché

À lire aussi

Ce retrait serait dû à une instabilité de l’approvisionnement de la substance active du médicament, le disulfirame. L’autre argument avancé, c’est la présence dans certains lots d’impuretés nitrosamines, classées comme carcinogènes probables pour l’homme. Si les pharmaciens peuvent le commander dans des pays voisins, les médecins se retrouvent sans solutions pour certains patients.

guillement C'est un allié important que nous avons perdu"

“On ne comprend pas vraiment car les dégâts en cas de prise de longue durée de la nitrosamine sont connus depuis assez longtemps déjà, et il est présent dans d’autres traitements qui sont toujours sur le marché, pointe du doigt Guido Van Hal, professeur à la faculté de médecine de l’Université d’Anvers et qui a participé à la création de la première polyclinique belge d’alcoologie pour mineurs, qui a vu le jour à Anvers. C’est vraiment un traitement très important pour les patients car il n’y a pas d’autres médicaments qui aident autant les alcooliques que celui-ci, c’est le seul moyen qu’ils ont d’être aidé et de ne pas boire. Je suis en contact avec de nombreux patients alcooliques qui se retrouvent perdus aujourd’hui, c’était leur seule option pour éviter de boire lors de crise”.

À lire aussi

Une dizaine de milliers de patients concernés

Si les chiffres exacts concernant le nombre de personnes utilisant le médicament ne sont pas connus car il n’est pas remboursé par l’Institut national d’assurance invalidité (Inami), on estime qu’une dizaine de milliers de patients sont concernés. D’après le Centre flamand de l’expertise sur l’alcool et les autres drogues (VAD), entre 10 et 15 % des personnes alcooliques utilisent ce traitement.

Concrètement, cette pilule rend nauséeux et à court de souffle et donne aussi des palpitations et des maux de tête. La peur d’avoir des nausées ou de se sentir mal réduit donc l’envie de boire.

À lire aussi

Et l’autre problème, c’est que les alternatives similaires pour aider les gens à ne pas boire d’alcool sont très limitées.

“C’est le seul produit qui peut faire qu’on soit moins dépendant à l’alcool, souligne le professeur. Il rend moins accroc et c’est donc très important pour les patients qui ont des soucis de dépendance et que l’on peut prendre quand on se sent malade. C’est un allié important que nous avons perdu, les patients sont donc vraiment désespérés. Il existe bien des alternatives mais très peu d’entre elles sont médicamenteuses, il y en a peu qui dégoûtent de l’alcool et ça ne marche pas pour tout le monde”.

De son côté, l’Agence fédérale des médicaments (AFMPS) indique qu’elle compte bien trouver une solution face à cette pénurie, même si elle “ne peut pas contraindre un laboratoire pharmaceutique à maintenir un médicament sur le marché”.