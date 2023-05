Les services de pédopsychiatrie ne désemplissent pas: "On ne peut pas accueillir tout le monde, on est obligé d’envoyer les patients ailleurs"

Résultat : toutes les demandes ne peuvent pas être prises en charge. “On ne peut pas accueillir tout le monde. On renvoie nos patients ailleurs en sachant que la plupart des services sont débordés”, déplore-t-elle.

Un constat partagé par Luc Detavernier, administrateur délégué et directeur de la Plateforme bruxelloise pour la santé mentale.

“Tous les services de santé mentale que je fréquente sont bien remplis. On a des listes d’attente pour les adultes comme les enfants. Un pédopsychiatre me disait encore ce matin qu’il n’avait jamais connu cela. Il attribue la situation à la poste crise covid qui entraîne un débordement de tous les services comme l’aide à la jeunesse et les services ambulatoires en santé mentale et une incapacité des familles à faire face au mal-être des jeunes”, observe-t-il.

Le gouvernement fédéral a récemment pris des mesures pour limiter la casse mais celles-ci sont jugées insuffisantes par le secteur. "Depuis le 1er septembre 2021, l’offre de soins psychologiques de première ligne a été renforcée pour rendre les soins plus accessibles à la population, tant au niveau des démarches qu’au niveau du prix”, peut-on lire sur le site de l’Inami.

Mais pour Luc Detavernier, les effets de ces mesures ne seront pas immédiats et ne suffiront pas à répondre à tous les besoins. “La situation reste inquiétante. Les aides accordées ne résoudront pas tous les problèmes. Les spécialistes ne courent pas les rues. On manque de pédopsychiatres et de psychologues qui ont envie de travailler avec les enfants et adolescents”, avance-t-il.