Doit-on s’attendre à une invasion de tiques, moustiques et mouches cet été? "Certains ingrédients sont réunis pour que ce soit le cas"

Sciensano en profite également pour rappeler qu’un temps humide et chaud est idéal pour la reproduction des moustiques. “Ils ont besoin d’eau pour pondre leurs œufs et les températures élevées assurent un développement rapide des larves de moustiques adultes, explique Marie Hermy, vectorologue au sein de l’Institut scientifique de santé publique Sciensano. Comme il est difficile de faire des prévisions météorologiques à long terme, nous ne pouvons pas non plus affirmer avec certitude que les moustiques seront présents en masse cet été. Les longues sécheresses sont moins favorables aux moustiques, car il y aura beaucoup moins de sites de reproduction. Si l’été est long et sec, il y aura probablement moins de moustiques que si l’été est alternativement humide et chaud”.

Le développement de la larve au moustique adulte est donc plus rapide lorsqu’il fait plus chaud. Quand les températures sont élevées en été, les différentes étapes peuvent être franchies en une semaine, alors qu’elles peuvent prendre jusqu’à 30 jours lorsque les températures sont plus basses. Une combinaison de temps humide et chaud est donc idéale pour la reproduction des moustiques.

Un été qui s’annonce piquant

Autant en Belgique qu’en vacances dans le sud de l’Europe, nous pouvons nous attendre à de gros pics de moustiques et également à d’importantes populations de tiques. “On remarque aussi que les températures élevées s’accompagnent de plus grandes populations de tiques. Avec la pandémie, il y avait moins de piqûres mais aujourd’hui, elles sont plus nombreuses, ce qui contribue à maintenir des populations plus importantes”, complète Frédéric Francis.

Par ailleurs, entre le mois de mai et la fin du mois d’octobre, Sciensano et l’Institut de médecine tropicale d’Anvers (IMT) recensent la présence de moustique tigre asiatique sur le territoire belge.

Si aucun moustique tigre n’a été signalé à ce stade cette année en Belgique, un nombre inattendu de moustiques tigres a été trouvé l’année passée par les citoyens. Il a été détecté à 12 endroits en Belgique, et pas moins de 9 de ces 12 endroits, principalement des jardins, ont été signalés par des citoyens sur le site web www. SurveillanceMoustiques.be. En parallèle, Sciensano surveille activement différents parkings d’autoroute, notamment via des points d’entrée, par lesquels les moustiques tigres peuvent entrer dans notre pays via le trafic routier.

“Il est assez inattendu et inquiétant de trouver des moustiques tigres à autant d’endroits différents. Il est clair que la contribution des citoyens à la surveillance des moustiques tigres est très précieuse et qu’elle complète la surveillance active”, explique pour sa part Javiera Rebolledo, épidémiologue responsable de projet chez Sciensano.

Le nombre de découvertes de moustiques tigres augmente

Ce type de moustique engendre beaucoup de nuisances la journée de par son attitude agressive. De plus, il peut, après avoir piqué une personne infectée, transmettre à d’autres personnes des virus tels que le virus de la dengue, du chikungunya et du zika.

“Le nombre de découvertes de moustiques tigres a augmenté, et cette tendance devrait se poursuivre dans les années à venir, il est donc important de créer une plus grande sensibilisation autour du moustique tigre, souligne Isra Deblauwe, entomologiste à l’IMT. L’an passé, nous avons observé des œufs et des larves à plusieurs endroits, ce qui signifie que le moustique tigre s’y est reproduit. D’autre part, le moustique tigre s’est propagé dans l’environnement, causant des nuisances dans les jardins de plusieurs citoyens. Ce qui signifie que le moustique tigre était présent en grand nombre, ce qui augmente donc le risque d’hivernage des œufs et donc aussi de l’implantation du moustique tigre en Belgique”.

Reconnaissable grâce à ses rayures noires et blanches, le moustique tigre se répand progressivement aux quatre coins du globe. En France, le site de surveillance Vigilance-moustique affirme que la progression du moustique tigre a été “spectaculaire” cette année. Et face au réchauffement climatique, la crainte est qu’il progresse toujours plus vers le nord et qu’il puisse à terme rester actif quasiment toute l’année en cas d’hiver peu vigoureux.

“Il n’est actuellement pas nécessaire de se protéger contre le moustique tigre en Belgique, car ce moustique ne s’y est pas encore établi, poursuit Marie Hermy. Dans les quelques endroits où des moustiques tigres ont été trouvés l’été dernier, les gens feraient bien d’éviter l’eau stagnante dans leur jardin. Il s’agit de vider ou de changer régulièrement l’eau des bols, des oiseaux, des jouets laissés dans le jardin ou d’une brouette contenant une flaque d’eau. C’est aussi une bonne idée de couvrir correctement les citernes pluviales avec une moustiquaire”.