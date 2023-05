Catherine Fonck dénonce “la nouvelle politique d’économie” de l’Inami: “Frank Vandenbroucke préfère la logique comptable à la santé des patients”

De son côté, le ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbroucke, estime qu’il faut mettre un terme à la surconsommation inutile dans les soins de santé. “Ce n’est pas la première fois que le ministre Vandenbroucke se prononce en faveur d’une logique comptable et économique de la santé, souligne la députée “Les Engagés” Catherine Fonck. Plus fondamentalement, je crois que décider de ne plus pratiquer certains soins coûteux chez les patients sur base uniquement de l’âge est quelque chose de dangereux. On passe à côté d’autres paramètres tout aussi primordiaux. Je pense également que c’est une véritable question éthique. Si on se base seulement sur l’âge et encore plus avec des quotas, on est dans une mauvaise médecine. Une personne de 40 ans n’est pas la même qu’une autre du même sur le plan de la santé, comme nous nous sommes tous dans une situation différente à 60 ans”.

Par ailleurs, l’INAMI indique que les orthopédistes qui ne se conforment pas aux nouveaux seuils ne seront pas immédiatement sanctionnés. Une période d’évaluation d’un an est prévue et dans une phase ultérieure, des sanctions seront en revanche possibles. “Par rapport aux pays voisins, les personnes de plus de 50 ans passent encore trop souvent et trop rapidement sous le bistouri pour un ménisque endommagé, nous voulons donc limiter cela”, conclut l’assurance soins de santé et indemnités.